泰國眾院大選投票結束！現任總理阿努廷宣布勝選 泰自豪黨將繼續執政

泰國眾議院大選昨（8）日投票結束，初步開票結果大致出爐，現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）所屬的泰自豪黨，暫居第一大黨。根據泰國公共電視台統計，在眾院的500席中，泰自豪黨拿下近200席，阿努廷已在昨晚自行宣布勝選，不過距離單獨過半所需的251席仍有差距，未來可能須籌組聯合政府。至於在野的人民黨只拿下114席居次。

被視為保皇派及軍方建制派首選的泰自豪黨，將競選活動的核心放在經濟刺激和國家安全上，同時也利用與鄰國柬埔寨的邊境衝突所激起的民族主義熱情，衝刺選情。

阿努廷8日晚間在黨部自行宣布勝選，他在記者會上表示，「泰自豪黨今天的勝利是所有泰國人的勝利，無論你是否投票給泰自豪黨。」同時他也強調，必須竭盡全力為泰國人民服務，致力為國家穩定發展，及解決泰國公民面臨的問題。

然而，泰自豪黨很可能無法在眾議院獲得絕對多數，恐得組成聯合政府；不過目前計票作業仍在持續中，官方計票結果預計在選後60天內正式公布。

