泰國眾院改選後組聯合政府？ 預估大選「三黨不過半」

泰國8號進行眾議院改選，由高舉改革大旗的最大在野黨「人民黨」、執政黨「泰自豪黨」，以及塔辛家族的「為泰黨」三強角逐，但預料不會有政黨單獨過半，必須組成聯合政府。而選前民調領先的人民黨，由年僅38歲的軟體工程師納塔彭領導，有望再度拿下最多席次，但能否繞過建制派阻撓，順利組閣，仍是未知數。

選戰策略訴諸「民族主義」 泰自豪黨席次有望大增

泰國總理阿努廷8號完成投票，他上台不到100天，就為了避免面臨不信任投票，在去年底宣布解散國會，提前改選眾議院500個席次。阿努廷直言，「我們能做的都做了，無法強迫任何人喜歡我們。」

目前執政黨泰自豪黨選前民調位居第二，阿努廷把自己包裝成傳統建制派的守護者，在泰柬衝突激發民族主義情緒後，基本盤優勢擴大，席次有望大增。

泰自豪黨首相候選人阿努廷。圖／路透社

最大在野黨高舉改革大旗 「人民黨」選前民調第一

高舉改革大旗的人民黨，是目前眾議院最大黨及最大在野黨，選前民調第一，由年僅38歲的軟體工程師納塔彭領導。納塔彭表示：「現在是非常重要的時刻，人民的聲音可望真正改變國家，因為參議院已經無權票選總理了。」

不過，人民黨的前身「前進黨」在2023年贏得大選，卻因建制派阻撓組閣失敗，這次是否重演，備受關注。

人民黨首相候選人納塔彭。圖／路透社

前進黨曾贏大選卻組閣失敗 為泰黨民調位居第三

塔辛家族創立的為泰黨，在塔辛入獄服刑、女兒貝東塔被解職下台後，一蹶不振，民調落至第三。但預估此次大選，不會有政黨單獨過半，仍需組成跨黨派聯合政府。

為泰黨首相候選人裕查南。圖／路透社

泰政局動盪內外交迫！ 3年換3總理.GDP恐吊車尾

泰國近年政治動盪，過去不到3年就換了3任總理，經濟也處於低谷，今年經濟成長率預料在東南亞國家中居後，選民期盼的改變能否成真，有待觀察。

國際中心／劉人豪 編撰 責任編輯／蔡尚晉

