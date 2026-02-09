泰國眾院改選阿努廷勝出 林佳龍：期待延續雙邊實質交流

泰國總理阿努廷率領的泰自豪黨成為眾議院第一大黨。（路透社）

泰國8日舉行眾議院選舉，現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）率領的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）一舉成為眾議院第一大黨。外交部長林佳龍今（9日）除表達祝賀外，也期盼與泰國新政府及國會進一步深化各項實質合作。

泰國8日舉行眾議院選舉，完成500席眾議員改選，由現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）所領導的泰自豪黨（Bhumjaithai Party），在本次選舉中一舉成為泰國眾議院第一大黨，將可望結合其他政黨籌組聯合內閣繼續執政。針對大選結果，阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，此次勝利屬於人民，將持續致力於國家穩定發展，並解決泰國民眾的問題。

外交部長林佳龍今（9日）對泰國順利完成眾議院選舉表達誠摯祝賀，並指示我國駐泰國代表處代表政府第一時間向泰國政府及相關當選人士致電祝賀。他指出，台灣與泰國長期在經貿、投資、觀光、文化及教育等領域交流密切，雙方互為重要合作夥伴，近年在新南向政策架構下，雙邊合作持續深化，民間往來日益頻繁，交流互動成果豐碩。

林佳龍表示，我國期盼未來在既有良好的合作基礎上，持續秉持總合外交務實、互惠原則，與泰國新一屆政府及國會進一步深化各項實質合作，共同促進區域和平、穩定與繁榮。





