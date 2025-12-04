泰國票房女神Bow為戲剃短髮塗黑牙！男友Alek現身力挺 喬康CP激情升級

《哈囉！萌鬼屋2：三生三世》中，Bow飾演的阿儂與男主角阿喬經歷三世虐戀。車庫娛樂提供

爆笑萌鬼電影《哈囉！萌鬼屋》在泰國收穫1.5億泰銖亮眼佳績後，導演孔克里特里維蒙（Kongkiat Khomsiri）趁勝追擊，於今年推出原班人馬打造的《哈囉！萌鬼屋2：三生三世》（My Boo 2），要繼續帶給粉絲最甜蜜、爆笑的萌鬼體驗。

《哈囉！萌鬼屋2：三生三世》故事描述女主角阿儂與男主角阿喬延續了數百年的緣分，兩人的相遇橫跨1768年、1868年和1942年三個時空背景。電影中，兩人注定相遇，卻也注定別離，將為粉絲帶來刻骨銘心的三世虐戀。

泰國票房女神Bow為戲犧牲造型 男主角Gee出演古裝武者展現好身材

近年堪稱泰國票房女神的Bow，長相甜美，這回為詮釋阿瑜陀耶王朝覆滅時期剽悍的邦拉坎村戰士，特地剪了當時流行的中性超短髮，並將皮膚和牙齒塗黑，力求還原史實。在後面的幾段人生中，Bow也挽起髮髻化身最可愛食屍鬼，或穿上現代西方洋裝，穿越泰國歷史與南北國土。

飾演男主角阿喬的「Gee」蘇提拉素維傑拉（Sutthirak Subvijit）則透露，這部戲對他極具挑戰性。這是他第一次出演古裝，不僅要學習動作戲，還必須學習當地多種方言，並嘗試扮演一位在那個時代身手不凡的武者。

在前作中以傲人腹肌驚豔觀眾的Gee，這回在《哈囉！萌鬼屋2：三生三世》中也大方展現好身材，讓阿儂在預告中害羞嘟嘴，場面十分逗趣。

Alek現身首映力挺女友 喬康CP撲倒戲碼「基」情四射

值得一提的是，Bow現實生活中的男友、「Alek」提拉達邁特瓦拉育（Teeradet Metawarayuth）是台灣觀光代言人，日前從台灣回到泰國後，便馬不停蹄地現身首映會力挺女友。

《哈囉！萌鬼屋2：三生三世》三位演員Timethai（左起）、Bow、Gee私下感情很好，翻攝IG@timethai

映後Alek表示，看完第二集感到非常滿足，甚至感動得落淚。他稱讚續集將第一集留下的線索都交代清楚，結局真的很棒。除了與阿儂刻骨銘心的愛戀外，在第一集中飄出「BL」氛圍的喬康CP同樣沒有缺席。即使回到過去兩人身邊依舊有康的存在，甚至上演了撲倒的戲碼，令粉絲眼冒愛心。

《哈囉！萌鬼屋2：三生三世》中Gee與Timethai基情四射。翻攝IG@geesutthirak

飾演康的Timethai與Gee私下感情很好，兩人也不吝在Instagram上曬出親密合照，可謂「基」情四射。《哈囉！萌鬼屋2：三生三世》將於12月19日全台上映。



