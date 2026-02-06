泰國票房神作回歸！ 《送葬人2》挑戰生死界線再掀恐怖旋風

《送葬人2》回來了！再次挑戰觀眾看恐怖片的膽量。（車庫娛樂提供）

泰國恐怖片《送葬人》2023年，以僅千萬泰銖成本製作的，上映後橫掃票房，累積高達7.2億泰銖佳績，不僅打破多項紀錄，更一舉登上泰國影史票房第二高，掀起席捲全國的「送葬人旋風」。相隔一年，正宗續集《送葬人2》（The Undertaker 2）正式回歸，延續前作世界觀，再度挑戰生死界線，話題未演先熱，備受影迷期待。

故事設定在送葬人薩克過世後，原本歸於平靜的村莊，卻因喬伊奶奶在農作時遭雷擊身亡而出現異變——她竟在葬禮上離奇復活，震驚所有親友。這場「死而復生」並非奇蹟，而是某種未知存在被喚醒的開端。剛痛失摯愛的圖普，深信喬伊奶奶的復活隱藏著通往另一個世界的祕密，即便必須付出難以承受的代價，他仍選擇一探究竟。

廣告 廣告

《送葬人》一舉登上泰國影史票房第二高，第二集備受觀眾期待。（車庫娛樂提供）

巧合的是，電影情節也讓人聯想到泰國彭世落府曾發生的真實事件：一名65歲老婦人在被誤判死亡後入棺，準備送往寺廟火化，途中棺材卻傳出敲擊聲，眾人緊急開棺送醫，才發現她因嚴重低血糖陷入假死狀態，幸而在火化前甦醒。現實與電影同樣出現「葬禮中復活」的情節，也讓不少觀眾直呼《送葬人2》宛如人生縮影，再添詭譎真實感。

《送葬人2》邀來《模犯生》氣質女神「Oom」伊莎亞賀蘇汪出演。（車庫娛樂提供）

面對系列作品意外成為現象級票房神作，導演蒂蒂史賴爾坦言並未背負過大壓力，「我把第二集視為全新的開始，想講一個不同的故事。」《送葬人2》除原班人馬回歸外，也邀來《模犯生》氣質女神「Oom」伊莎亞賀蘇汪，以及《泰國好聲音》亞軍、詩人歌手「Joey」普瓦西特加盟，飾演一對因生死分離的學生情侶，情感牽動後續悲劇。Oom也分享拍攝心情，直言能參與如此重要的系列作品感到十分榮幸。《送葬人2》預計近期上映。

更多鏡週刊報導

爵士遇上街頭嘻哈 美國靈魂樂團Butcher Brown首度訪台

丁寧劉修甫再續前緣 《深夜小狗神祕習題》演繹自閉症天才少年的心靈旅程

閃電移籍老牌經紀公司 暗黑女神「河北彩花」回來了