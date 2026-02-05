泰國禁酒令鬆綁 午後賣酒試行成效佳 擬永久實施

【看見泰國 VisionThai】泰國禁酒令鬆綁後成效佳，自去年12月3日起，當局試行開放午後2時至5時的酒精銷售，打破長年禁售規定。經近兩個月數據收集，初步結果顯示交通事故和醉駕檢查數據表現良好，並無明顯負面影響。

公共衛生部長帕塔納·普洛姆帕特(Pattana Promphat)於3日主持酒精飲料管制委員會(Alcoholic Beverage Control Committee)會議後表示，會議中引用的統計數據顯示，元旦期間的醉駕和交通事故數字不僅未見上升，反而在數十天的數據圖表中呈現輕微下降趨勢。

帕塔娜指出，目前數據仍屬初步階段，尚不能斷言完全沒有問題，但若180日試行期結束後數據維持相同趨勢，應可證明午後開放銷售對交通事故等問題影響不大。不過社會層面的影響仍需進一步討論評估。

試行期結束後，預計今年6月，酒精飲料管制委員會將根據完整數據做出最終決定。若數據維持目前無負面影響的趨勢，將考慮正式永久實施。但委員會強調，決策不僅看交通事故數字，也會納入社會層面的整體評估。

此外，東部經濟走廊辦公室(EEC)亦提議在東部航空城促進區(Eastern Aviation City Promotion Zone)允許酒精24小時銷售，以配合該地區全日運作的投資環境。委員會原則同意但要求進一步評估影響。

另一方面，衛生部官員蘇特·喬塔娜本(Dr. Suthat Chottanapund)表示，零售商判斷酒精醉態的相關指南預計3月、潑水節(Songkran)前正式發布，內容包含手指觸鼻、腳跟對腳尖行走及單腳站立等三項簡單檢測方法，避免零售商因販售酒精給醉態者而面臨處罰。

