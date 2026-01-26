泰國科學家與政府合作 野放瀕危「豹紋鯊」
修長的尾巴，圓圓的頭部，身上還有特殊的斑點圖案。這是一隻豹紋鯊，也叫做大尾虎鮫，雖然是鯊魚，但是牠個性溫馴，主要以螃蟹、蝦子等小型動物為食，對人類沒有威脅。
不過，由於牠經常和其他漁貨一起被捕撈，加上棲息地被破壞，目前已經瀕臨滅絕，因此，泰國科學家和海生館與政府單位合作，希望能讓豹紋鯊重新在海底悠遊。
豹紋鯊保育專案經理梅塔威指出，「為什麼要選豹紋鯊來保育呢？因為牠們在海生館中可以順利繁殖，在野外卻不行，所以何不找海生館培育出的有能力繁殖的族群，將牠們野放，讓野外族群恢復數量呢？」
不過，要野放一隻鯊魚，流程相當複雜。小鯊魚在孵化過後，會先在海生館生活大約1年；接著會被送到海生中心進行訓練，確保牠們知道如何在野外覓食。最後一步則是送到海邊的籠子裡，適應海水環境。
泰國海洋資源部獸醫佩查拉蓬表示，「這一步是野放前的健檢，我們使用超音波，因為對鯊魚造成最少的壓力。」
不過，即使是在野放後，也必須定期透過放在鯊魚身上的聲學標籤，追蹤牠們的動態。這些標籤會不斷發出聲音，讓保育人員知道鯊魚過得好不好。而正是因為過程相當費工，所以去年只有7隻豹紋鯊被野放。
而在未來，科學家也希望可以集結更多政府部門的力量，不但推進保育工作，也能從根本做起，保護豹紋鯊的棲息地，讓這些美麗的生物在野外就能自在生活。
