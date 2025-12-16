泰國移民局加強邊境審查 免簽入境高風險者成查核重點

泰國軍方13日清晨出動2架F-16戰機，對柬埔寨菩薩省地區發動空襲，轟炸當地橋梁。（圖／柬中時報提供）





隨著泰柬邊境暴力衝突再起，一場看不見的「國安危機」也讓泰國繃緊神經。泰國移民局近日宣布，已全面加強對外國入境旅客的審查力度，特別是針對來自高風險地區的旅客。當局坦言，此舉是為了防堵僱傭兵集團利用免簽證入境的漏洞，滲透到泰國境內，從事可能威脅國家安全的活動。儘管審查時間略有拉長，移民局強調這不會影響泰國旅遊業，並呼籲國際遊客理解配合。

根據《thaipost》報導，泰國和柬埔寨之間再次發生暴力衝突後，泰國皇家警察總監與移民局局長對此問題表達了高度關切。移民局副局長兼發言人Cherngron Rimphadee少將於昨（14）日透露，儘管兩國之間的商業航班仍在正常運營，但當局擔憂有外國武裝組織或僱傭兵集團，可能利用免簽證入境泰國的寬鬆政策，或透過柬埔寨非法越境，進入泰國境內開展威脅國家前線後方安全的行動。

社群媒體上的批評人士和學者們也紛紛表達擔憂，認為這些外國僱傭兵可能會進入泰國，進行威脅國家安全、削弱泰國軍隊各方面能力的行動。

為防止僱傭兵利用免簽證漏洞入境，並對高風險外國人進行篩檢，泰國移民當局已全面加強審查力度。

移民局強調，雖然此舉是為了國家安全，但當局已盡力規劃，不會讓審查措施影響到泰國的旅遊業。發言人敦促遊客理解這項必要的措施，同時確認入境的檢查等待時間不會超過 40 至45分鐘，確保遊客的便利性仍受到重視。當局的行動旨在確保泰國境內的和平與安全，同時維持正常的國際往來。

