「泰國第一神顏」Mai婚禮曝光！披Gucci婚紗甜嫁影帝 愛犬遞15克拉鑽戒萌翻
擁有「泰國第一神顏」美稱的33歲泰國影后Mai（Mai Davika，黛薇卡），日前與愛情長跑7年的影帝Ter（Chantavit Dhanasevi）甜蜜完婚，她大方在IG曬出婚禮美照，婚禮雖極其低調，僅邀請至親好友出席，但Mai手上的15克拉婚戒卻十分吸睛！
泰國螢幕情侶結婚了
33歲的Mai與大她9歲的Ter，因為合作電視劇《不是男人是女人》、《緣來就是你》擦出愛火，2018年公開戀情後，穩定交往至今。兩人9日先舉辦婚宴、11日則在自家庭園舉行泰國傳統婚禮，低調卻溫馨。
品牌大使出嫁！Gucci打造婚紗
由於Mai是精品寵兒，更是Gucci品牌大使，主婚紗由Gucci包辦，手上的15克拉BVLGARI婚戒還由寵物愛犬擔綱「花童」遞送，成為婚禮最萌焦點。而當天她的演員閨密Mint則搶到捧花，由於她與富二代男友Pupaa也是穩定交往14年，立刻被眾人催婚。
《淒厲人妻》暴紅！客串李俊昊新劇
泰國比利時混血的Mai擁有深邃美顏，曾二度入選「全球百大美女」，但顏值高的她，演技也很出色，曾以恐怖片《淒厲人妻》勇奪2013 The BK Film Awards、第3屆The Great Awards最佳女主角肯定，該片當年在台上映也賣座3900萬元票房，一度登頂台灣影史最賣泰片，4年後才被《模犯生》超越。
Mai也積極在演藝事業求突破，除了曾在去年參與《乘風2024》（浪姐5），雖然中途因身體原因退賽；最近則在李俊昊主演的Netflix影集《颱風商社》軋一角，也是她首次演出韓劇。
