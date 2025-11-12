「泰國第一神顏」Mai婚禮曝光！披Gucci婚紗甜嫁影帝 愛犬遞15克拉鑽戒萌翻

Mai（左）與愛情長跑7年的影帝男友Ter甜蜜舉行婚禮，愛犬還充當花童傳遞15克拉婚戒。翻攝IG@davikah

擁有「泰國第一神顏」美稱的33歲泰國影后Mai（Mai Davika，黛薇卡），日前與愛情長跑7年的影帝Ter（Chantavit Dhanasevi）甜蜜完婚，她大方在IG曬出婚禮美照，婚禮雖極其低調，僅邀請至親好友出席，但Mai手上的15克拉婚戒卻十分吸睛！

泰國螢幕情侶結婚了

泰國螢幕情侶戀情修成正果。翻攝IG@davikah

33歲的Mai與大她9歲的Ter，因為合作電視劇《不是男人是女人》、《緣來就是你》擦出愛火，2018年公開戀情後，穩定交往至今。兩人9日先舉辦婚宴、11日則在自家庭園舉行泰國傳統婚禮，低調卻溫馨。

廣告 廣告

Mai舉辦泰國傳統婚禮。翻攝IG@davikah

Mai（右）與Ter切婚禮蛋糕。翻攝IG@davikah

品牌大使出嫁！Gucci打造婚紗

Gucci特別為Mai打造出嫁的婚紗。翻攝IG@davikah

由於Mai是精品寵兒，更是Gucci品牌大使，主婚紗由Gucci包辦，手上的15克拉BVLGARI婚戒還由寵物愛犬擔綱「花童」遞送，成為婚禮最萌焦點。而當天她的演員閨密Mint則搶到捧花，由於她與富二代男友Pupaa也是穩定交往14年，立刻被眾人催婚。

演員Mint（左）接到Mai的新娘捧花。翻攝IG@mint_chalida

演員Mint（左）帶著男友一起出席好友婚禮，接到捧花立刻被眾人催婚。翻攝IG@mint_chalida

《淒厲人妻》暴紅！客串李俊昊新劇

泰國比利時混血的Mai擁有深邃美顏，曾二度入選「全球百大美女」，但顏值高的她，演技也很出色，曾以恐怖片《淒厲人妻》勇奪2013 The BK Film Awards、第3屆The Great Awards最佳女主角肯定，該片當年在台上映也賣座3900萬元票房，一度登頂台灣影史最賣泰片，4年後才被《模犯生》超越。

Mai（左）參與李俊昊演出的《颱風商社》。翻攝X

Mai也積極在演藝事業求突破，除了曾在去年參與《乘風2024》（浪姐5），雖然中途因身體原因退賽；最近則在李俊昊主演的Netflix影集《颱風商社》軋一角，也是她首次演出韓劇。



回到原文

更多鏡報報導

Young & Rich無誤！IVE張員瑛豪擲137億買豪宅 霸氣全額付現

王家衛「受害者聯盟」+1 宋慧喬《一代宗師》6分鐘拍3年…想落跑護照被沒收

陳偉霆孩子媽何穗太辣！產後美照首曝光 網驚呼：不是剛生完？