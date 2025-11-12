泰國米線攤2天沒開！警方上門驚見1家5口「全數身亡」 兇手疑是男主人

。（圖／翻攝khaosod）

近日，泰國春武里府發生一起離奇命案。當地夜市一間由家人共同經營的米線攤連著2日並未出攤，當地警方上門時則發現，該家庭1家5口全數陳屍屋內，屍體已腫脹發臭。警方調查後，懷疑是該戶男主人將包含1歲女嬰在內的4名家人全數殺害，自己隨後自殺，目前正深入調查事件原因。

據泰媒《khaosod》報導，這起事件發生在春武里府斯里拉差區農坎街5號村一棟單層民宅內。當地時間11日下午5時，農坎警察分局副調查官卡妮特上校（Lt. Col. Khanit Satboon）接獲民眾報案，稱該屋宅已關門2日，且散發出異臭。她立即通報分局長空克里上校（Pol. Col. Khomkrit Manjit），帶領調查人員與救護人員共同趕抵現場。

然而當他們推開大門時，見到的是5具倒落在屋內各處的屍體。包括62歲男性戶長，3名成年女性，以及1名1歲女嬰。5人屍體已嚴重腫脹，難聞的屍臭味則瀰漫整間房屋，估計死亡時間約2至3天。

根據初步屍檢結果顯示，4名女性死者頭部有明顯鈍器傷口，無明顯掙扎跡象，唯獨62歲男性戶長的屍體位於浴室，傷勢不明顯。警方在屋內搜查時，發現一隻傳統石臼上沾滿乾涸血跡，懷疑正是行兇凶器。

空克里上校向媒體透露，警方透過詢問親友得知，這戶家庭近期因金錢問題頻頻發生爭執，懷疑兇手極可能是該名男戶長。推測他先用石臼襲擊4名女性家族成員導致死亡後，隨後返回浴室自盡。目前當地法醫團隊已將屍體送往春武里醫院進行詳細解剖，以確認死因及時間線。

警方並指出，在現場受害者中，最年長的82歲老婦陳屍於前門，疑似試圖逃生時遇襲；60歲婦女及21歲女兒則倒在臥室內；年僅1歲的女童屍體同樣在房間發現。

警方走訪當地得知，這戶人家以在夜市販售泰式米線（Khanom Jeen）為生，平時相處十分融洽，鄰居都形容他們「一家和樂，孩子可愛活潑」。村長阿杜‧盧昂拉克斯（Mr. Adul Ruangraks）透露，，11日上午有村民察覺這家人已2日未出攤，上門拜訪時卻見到屋門緊閉，屋內隱隱傳出臭味。他獲報後親自到場破門，立刻見到老婦屍體倒臥門口，才嚇得連忙報警。

鄰居回憶，該家庭雖經濟拮据，但從未聽聞嚴重爭執；如今警方指向金錢糾紛，引發外界猜測是否涉及債務或遺產問題。不過泰警也指出，目前調查仍處初步階段，將調閱該戶人家的財務紀錄及周邊監視器，已排除外部介入可能。屍檢報告則預計在數日內出爐，警方也已通知親屬協助辨識。

