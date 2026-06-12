泰國總理發表聲明 哀悼帕差拉吉蒂雅帕公主辭世

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台泰時報報導，泰國王室今天(12日)正式宣布，帕差拉吉蒂雅帕公主殿下（Princess Bajrakitiyabha Narendira Debyavati）辭世。總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）隨後透過全國聯播電視發表聲明，代表政府、全體公務員及海內外泰國人民表達深切哀悼，並呼籲國民共同追思公主一生對國家與社會的貢獻。

阿努廷表示，王室發布正式公告後，全國人民都深感悲痛。帕差拉吉蒂雅帕公主長期以來深受泰國人民敬愛與尊崇，其一生奉獻於國家、法律事務及社會公益領域，展現卓越能力與高尚品格，成為泰國社會的重要典範。

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總理指出，公主殿下畢生秉持推動公平、平等與人性尊嚴的理念，不僅在法律領域成就卓著，也積極投入外交、社會福利及弱勢群體扶助工作。其堅定信念與公共服務精神，對泰國司法制度、婦女權益保障及社會發展均留下深遠影響。

聲明中特別提到，公主在法律、外交及社會服務方面展現全面才能。她透過實際行動鼓勵人民追求知識、提升自我，並將專業能力運用於公共利益，成為許多泰國民眾學習的榜樣。

阿努廷表示，雖然公主殿下已離開人世，但她所留下的慈悲精神、公平理念及服務社會的志業，仍將持續成為泰國社會的重要精神資產，引導後世繼續實踐關懷與奉獻的價值。

他並代表政府呼籲全體泰國人民，以實際行動緬懷公主殿下，包括秉持善行、關懷弱勢、互助合作及服務社會，以延續公主生前所倡導的理念。同時，也盼望全體國民在此時共同向泰王及王室成員表達支持與慰問。

總理最後表示，帕差拉吉蒂雅帕公主的品德、奉獻精神及對國家的貢獻，將長存於泰國人民心中，成為世代相傳的重要典範。政府也將配合後續王室安排，協助相關追思及治喪事宜，讓全國人民共同表達敬意與哀思。(編輯：陳文蔚)