泰國總理褲子拉鍊失守！憑自嘲完美化解尷尬

▲泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）日前偕妻子尼拉米（Thananont Niramit）出席泰國傳統水燈節活動，在現場放水燈祈福。不過，有眼尖網友發現阿努廷的褲子拉鍊沒有拉好。（圖／翻攝自X）

[NOWnews今日新聞] 泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）日前偕妻子尼拉米（Thananont Niramit）出席泰國傳統水燈節活動，在現場放水燈祈福。不過，有眼尖網友發現阿努廷的褲子拉鍊沒有拉好，阿努廷也親自幽默自嘲回應網友討論，輕鬆化解尷尬。

根據泰國媒體《Thaiger》報導，阿努廷與夫人還有其他政府官員們於5日出席水燈節活動，將水燈放入河中，阿努廷帶領眾人祈福，希望將一切不如意與霉運都讓湄公河水帶走。

▲阿努廷放水燈祈福，希望將一切不如意與霉運都讓湄公河水帶走。（圖／翻攝自X）

記者隨後詢問阿努廷許了什麼心願？阿努廷則表示自己不是只有在水燈節才祈禱，「我每天都祈禱，祈禱國家繁榮、安定、團結。希望人民生活富足、每天都有錢花、口袋有儲蓄，並且過得快樂」。阿努廷指出，今年放水燈的活動是配合王室儀式舉行，重點在於以恰當的方式保存泰國傳統文化。阿努廷還實際考察了河邊店家與攤販的狀況，思考如何振興附近商業。

不過，現場照片曝光後眼尖網友們發現了一些「不尋常」的細節，阿努廷的褲子拉鍊似乎沒有拉好，相關討論在社群網路掀起熱議，許多網友都覺得這樣的烏龍很搞笑，阿努廷還親自回應自嘲「絕對沒有什麼東西跑出來閒逛」，被讚是幽默化解尷尬。

