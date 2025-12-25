泰國總理角逐升溫 泰自豪黨改推阿努廷與西哈薩克雙人選

【看見泰國 VisionThai】泰國大選在即，泰自豪黨(Bhumjaithai Party)宣布，將提名兩人角逐總理一職，分別是黨魁兼看守總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)與外交部長西哈薩克(Sihasak Phuangketkeow)，顯示該黨在選前最終定調為「雙總理候選人」布局。

泰國已訂於2026年2月8日舉行全國大選，改選國會下議院議員。之後將依憲政程序，由在眾議院掌握多數席次、或成功組成聯合政府的政黨或政黨聯盟，從事先提名並登記的總理候選人名單中推舉人選，經國會表決產生新任總理。

泰自豪黨發布聲明，確認在總理候選人名單中納入阿努廷與西哈薩克兩人。 聲明指出，阿努廷在國家治理方面擁有經驗，其在政府中的延續性工作獲得部分民眾支持，因此在泰國面臨多重威脅之際，需要一位能「持續推動既有工作」的總理。 同時，強調西哈薩克在多個國際場合代表泰國，具備維護國家尊嚴的能力，且在與政界人士與安全部門合作上表現有效，因而在國內外獲得認可；泰自豪黨表示，將他列入總理候選人名單，可強化未來政府在外交與安全議題上的專業形象。（延伸閱讀：下一任泰國總理是誰？改革派納塔蓬、塔克辛外甥約察南、現任總理阿努廷對決）

隨著最新決定將西哈薩克推升為總理候選人之一，泰自豪黨在選前呈現出以阿努廷為核心、搭配專業閣員與外交背景人選的「雙軸」權力組合，並為大選後可能出現的組閣談判與聯合政府布局預作鋪陳。（延伸閱讀：政變、流血、家族魔咒！一文看泰國總理24年更迭）

核稿：陳韋如

