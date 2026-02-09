泰國總理阿努廷勝選 泰自豪黨未過半將啟動組閣談判

泰國看守內閣總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)準備在今天(9日)展開組閣談判，他領導的保守派政黨泰自豪黨(Bhumjaithai Party)贏得8日的大選。

據泰國公共電視台(Thai PBS)統計，泰自豪黨在眾議院500個席次中，取得195個席次遠多於其他政黨，但未達250席的過半門檻。

人民黨(People's Party)則取得114個席位；目前入獄服刑的前總理戴克辛(Thaksin Shinawatra)的為泰黨(Pheu Thai Party)則以76席排名第三。

為泰黨被認為可能成為泰自豪黨的執政夥伴。兩黨先前曾結盟，直到泰自豪黨因為與泰柬邊境爭端有關的醜聞而退出執政聯盟。

戴克辛因為涉貪正在服1年刑期，但許多觀察人士預期，在達成政治協議後，他將被提早釋放。

阿努廷在去年9月上任，他8日拒絕針對組閣談判發表評論，表示選舉結果仍未正式確定。

阿努廷說：「我們將等到情勢更加明朗，每一個政黨都必須與他們的執行委員會開會討論這個問題。」

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院(ISEAS-Yusof Ishak Institute)政治學家那彭(Napon Jatusripitak)預期，泰自豪黨將「迅速行動」，組建一個能夠維護自身利益的政府。

那彭說：「以目前的席次分配情況，泰自豪黨可能領導一個其影響力佔據主導地位的政府，並在政策方向與實行的制定過程中扮演決定性角色。」

泰柬衝突

泰國新政府將必須應對疲弱的經濟成長，對泰國至關重要的觀光產業尚未恢復至疫情前的狀態，同時也必須處理在東南亞地區運作的網路詐騙網絡所帶來的後果。

最迫切的議題仍是泰國與柬埔寨之間的爭端，兩國在去年7月和12月兩度爆發衝突，導致雙方數十人喪命、1百萬人逃離家園。

這場衝突是許多選民首要關切的議題，分析人士指出，民族主義浪潮幫助阿努廷贏得大選。

泰國國立法政大學(Thammasat University)政治學講師阿里(Virot Ali)說：「泰國將採取與過去3個月一樣的做法。我們將看到民族主義、對柬埔寨的強硬立場，以及經濟政策。沒有任何改變。」

在為泰黨的兩任總理被法院解除職務後，阿努廷上台並授權武裝部隊在邊界採取任何他們認為適合的行動。

在12月的衝突後，泰國軍方控制了幾個爭議性地區，目前脆弱的停火協議仍然生效。

阿努廷上週在邊界省分的集會上表示：「只要我成為總理，我們曾經失去的一切，都將再次回到我們手中。」

尤索夫伊薩東南亞研究院資深副研究員錢伯斯(Paul Chambers)表示，阿努廷的勝利「將讓軍方更加脫離文官控制，擁有更大的自主權。」

保守派的勝利

泰國的政治歷史充滿著軍事政變、血腥街頭抗議和司法干預。

但那彭指出，泰自豪黨的勝利是「非常長一段時間以來首次有保守派政黨取得最多席次」。

那彭說：「從這個層面來看，這個結果可能解決了泰國政治反覆出現的難題，也就是保守派勢力不斷在輸掉選舉後，干預與限制民主政治。」

憲法改革公投60%選民支持

在2014年軍事政變後由軍政府頒布的憲法，賦予了未直接民選的參議院所認命的機構極大權力。

在8日大選同時進行的公投案中，接近60%的選民原則上支持憲法改革，儘管尚未提出具體方案。

但泰自豪黨現在將處於領導改革進程的位置，其保守派傾向可能會減少激進的變革。 (編輯:柳向華)