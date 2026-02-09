泰國總理阿努廷宣稱勝選，保守派政黨大幅甩開對手

泰國總理阿努廷（Anutin Charnavirakul）宣稱在大選中勝出。初步點票結果顯示，其領導的保守派政黨明顯拋離主要對手。

阿努廷表示，這次勝利屬於「所有泰國人，不論是否曾投票支持我們」。保守派政黨的表現亦顛覆選前民調——相關民調原本預測，主張改革的人民黨將領先。

在點算約九成選票後，阿努廷所屬的泰自豪黨（Bhumjaithai）預計在500席的議會中取得194席，位列第二的人民黨則預計取得116席。

人民黨黨魁納塔蓬．倫潘亞烏（Natthaphong Ruengpanyawut）似乎已承認落敗，表示若阿努廷成功組閣，他已做好準備充當反對派。

由於阿努廷領導的執政聯盟僅成立三個月便瓦解，是次大選於去年12月宣布舉行。

雖然沒有任何政黨預計可單獨取得過半議席，但阿努廷幾乎肯定可繼續留任總理，其所在的泰自豪黨的議席數目預料將較2023年上屆大選增加逾一倍。

泰國選舉向來變數甚多，今次亦不例外。

這一出乎意料的結果對人民黨而言是一次重大挫敗。該黨原本期望在三年前勝選的基礎上再下一城。

然而，外界普遍預期、支持年輕、理想主義候選人的「橙色浪潮」最終並未出現。

人民黨前身為「前進黨」（Move Forward）曾於2023年贏得大選，但因非民選參議院阻撓而未能執政。這次，他們又被阿努廷領導的務實保守派擠到了第二位。

改革派目前仍將處於反對派地位。先前人們擔心，如果他們贏得大選卻再次被禁止執政，可能會引發危機，但如今這種情況已經避免。

泰國民眾在周日參與選舉投票。 [Getty Images]

雖然泰國民調屢有失準，但選後勢必出現大量分析，探討阿努廷如何將原本規模細小、以地方為基礎的泰自豪黨——意為「泰國的驕傲」——打造成如此強大的選舉機器。

去年與柬埔寨發生兩次短暫邊境衝突後，阿努廷成功借助民族情緒，泰自豪黨亦順勢成為保守派的代表，承諾捍衛泰國包括王室與軍方等傳統制度。

阿努廷以強硬民族主義立場及民粹式派錢承諾作為競選主軸，不過其勝利亦歸功於他成功爭取地方權力中介支持。在現行選制下，八成議席由單一選區得票最多者當選，其餘兩成則按全國得票比例分配。

此外，他亦在競選中重用具專業形象、以能力見稱的技術官僚，擴闊政黨吸引力。

人民黨在比例代表票方面表現較佳，但支持度似乎較2023年有所下滑，加上缺乏地方網絡而未能扭轉劣勢。

第三大勢力為他信家族的為泰黨（Pheu Thai，意為「為了泰國人」），預計取得86席，較2023年成績大幅倒退。

該黨過去憑藉包裝精良的民粹政策長期主導選舉。2023年前進黨被阻止執政後，為泰黨曾組成聯合政府，但其兩任總理先後被視為高度介入政治的憲法法院罷免。

該黨聲望亦因被指處理與柬埔寨衝突失當而受損，其精神領袖、前總理他信．西那瓦（Thaksin Shinawatra）於去年9月入獄，更進一步打擊形象。

經濟議題成為不少選民的首要關注。泰國家庭負債水平創新高，經濟增長亦遠低於過往。

「我希望經濟能好轉，也不希望大型工廠搬到鄰國，」公務員潘亞娜．本通（Phananya Bunthong）向BBC提到，泰國正逐漸落後於越南。

人民黨提出多項重大改革主張，包括限制大型企業與軍方權力、精簡龐大官僚體系，以及改革教育制度。該運動成立八年以來，激進的綱領一直深受泰國年輕人的歡迎。

「我想要改變，不想一切維持現狀。」28 歲的基蒂塔．登孔科（Kittitat Daengkongkho）向BBC表示。

然而選舉結果顯示，該套改革議程今次未能像以以前那樣打動年長選民及地方選民，反而阿努廷政黨提出的直接經濟援助承諾更具吸引力。

除議會選舉外，泰國選民亦就是否改革2017年憲法進行公投。該憲法是在軍政府時期制定。

該憲法的批評者認為，現行制度賦予法院及參議院等非民選機構過大權力，形同為民主「上鎖」。

在點算逾九成選票後，初步結果顯示，約65%選民支持修憲。