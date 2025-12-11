泰國總理阿努廷申請解散國會 為明年大選鋪路

（中央社記者李宗憲武里南府11日專電）泰國總理阿努廷今晚正式提交解散國會的申請，為明年初將舉行的大選鋪路。阿努廷9月甫上任時曾承諾，明年1月底前會解散國會，並於3月或4月初舉行大選，如今，他宣布解散國會，代表大選日期也會大幅提前。

阿努廷（Anutin Charnvirakul）今晚在臉書寫道，「我正將權力歸還人民」。

泰國第一大報「泰叻報」（Thairath）和「標準報」（The Standard）等泰媒今晚報導，阿努廷已向王室遞交請求，希望解散眾議院並舉行大選，正等待王室批准。

此前有報導稱，支持其少數派政府的一個關鍵政黨正準備撤回支持。

現年58歲的阿努廷9月出任總理，成為兩年來泰國的第3位領導人，但上任的條件之一，是遵守與人民黨（People's Party）達成的協議，即須在4個月內解散國會並重新舉行大選。

阿努廷甫上任時曾說，明年1月底前會解散國會，並於3月或4月初舉行大選，如今提早解散國會，將使大選日期大幅提前。（編輯：楊昭彥）1141211