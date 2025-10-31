【看見泰國 VisionThai】泰國總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)在韓國亞太經濟合作會議(APEC)峰會期間，利用晚宴後的短暫時間與美國總統川普(Donald Trump)會談，尋求美國給予泰國更優惠的貿易條件。川普承諾將指示美國貿易代表進一步研究此事。阿努廷形容川普在交流中展現出專注且積極回應的態度。

泰國總理阿努廷APEC餐後向川普爭取關稅優惠 美方承諾研議（來源：官方社群）

10月29日韓國總統尹錫悅(Yoon Suk-yeol)在慶州(Gyeongju)舉辦歡迎晚宴，向川普總統致敬。出席晚宴的還包括澳洲、加拿大、紐西蘭、新加坡及越南等國領袖。

總理阿努廷10月29日出席由韓國總統尹錫悅在慶州舉辦的歡迎晚宴（來源：官方社群）

阿努廷表示，晚宴結束後，他立即在餐桌附近與川普進行簡短的個人交流，強調泰國與美國長期以來的友好關係，尋求美國總統協助為泰國爭取更有利的條件。川普向阿努廷保證，將通知美國貿易代表深入探討此事。

這是阿努廷第二次向川普提出此議題。第一次是在馬來西亞舉行的東盟峰會(ASEAN Summit)期間，接著是這次在APEC會議上的討論。

當被問及如何形容這次對話時，阿努廷說川普對他的請求展現出專注且積極的回應。並針對川普支持促成泰柬和平進程表達感謝，阿努廷表示，「柬埔寨已履行協議下的承諾，泰國也已準備好相應措施。雙方都希望儘快落實協議。」

在晚宴招待會上，每位領袖都發表簡短演說。阿努廷表示，他強調泰國對區域合作的承諾，包括東盟倡議、湄公河次區域框架(Mekong subregional frameworks)及區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)。

阿努廷認為，「美國的支持展現其對印太地區(Indo-Pacific)和平與繁榮的承諾。泰國希望這種建設性的交流，能為有利於泰國和美國公民的平衡貿易談判鋪路。」

