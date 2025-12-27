泰國與柬埔寨簽署停火協議 結束為期3週邊界衝突

泰國和柬埔寨今天(27日)在一份聯合聲明中表示，兩國同意「立即」停火，承諾結束已持續數週的致命邊界衝突。

根據官方統計數據，在為期3週的砲火、坦克、無人機和戰機交戰中，至少47人喪命，並有超過100萬人流離失所。這場衝突蔓延至兩國幾乎所有邊界省分，並打破了美國總統川普(Donald Trump)宣稱促成的停火協議。

這份泰柬國防部長簽署的聲明指出：「雙方同意在這份聯合聲明簽署後立即停火，自2025年12月27日中午12時00分起生效。」這項停火協議適用於「所有類型的武器，包含在任何情況下、在任何地區，針對平民、平民目標和基礎建設，以及雙方軍事目標的攻擊。」

聲明補充說，雙方同意凍結所有軍事調動，並盡速讓居住在邊界地區的平民返回家園。雙方也同意在排雷和打擊網路犯罪上進行合作。

在東南亞國協外交部長舉行了一場緊急會議，並宣布舉行為期3天的邊界談判後，泰國和柬埔寨達成了這項停火協議。美國、中國和馬來西亞也推動泰柬兩國停戰。