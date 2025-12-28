泰國與柬埔寨達成新停火！川普未參與引關注 中國挑大梁斡旋和談

編譯林浩博／綜合報導

泰國與柬埔寨於27日達成72小時的暫時停火，但一向愛出風頭的美國總統川普，卻不在其中斡旋。反倒是中國挑起了主要協調人的大任，28日在雲南主持了泰、柬、中三方外長的會談，為兩國邊境實現長久和平，舉行了為期2天的談判。

泰國與柬埔寨的防長於27日達成72小時停火。（圖／翻攝自X平台 @ChinaDaily）

泰柬72小時停火

泰國與柬埔寨的20天交火，終於暫時告一段落。根據兩國防長共同的聲明，雙方同意凍結前線、禁止軍事增援，並盡快允許邊境平民返回家園。

聲明稱，停火自27日中午起生效，為期72小時，之後泰國就會釋放自7月所拘禁的18名柬埔寨士兵。這場停火出乎外界意料，而背後有來自中、美兩國的外交施壓。

新協議將居民返家作為優先事項，雙方也達成了清除地雷的共識。泰國國防部長納塔蓬（Nattaphon Narkphanit）直言，這次停火是對「另一方誠信」的考驗。納塔蓬公開放話：「如果停火未被兌現，或是被違反，泰國保留在國際法下自我防衛的合法權利。」

《紐約時報》報導，直到26日以前，泰柬談判能否取得進展，都屬於未知數。在24日的第一天，雙方談了30分鐘就談不下去，柬埔寨一方直接離場。第二天，柬埔寨拒絕了泰國提出的停火條件，包括先由柬方宣布單方面停火，並承諾清除邊境的地雷。

泰國長期指控柬埔寨埋設新地雷，釀成泰軍傷亡，並以這類事件頻繁發生為由，在先前的談判中質疑柬方誠意。最新這一輪衝突於12月初爆發，導火線是泰柬兩國士兵之間的小規模戰鬥，兩名泰軍因此受傷。軍力占優的泰國發動空襲，柬埔寨則以砲擊回敬，造成泰國邊境房屋失火。

最近幾週，泰方更是擴大轟炸行動，炸毀電詐園區與橋樑，理由是對泰國主權構成威脅。一直到達成共識前的最後幾小時，雙方的駁火都未停歇。柬埔寨國防部稱，27日泰國派出F16戰機，在柬國班提米安夏省（Banteay Meanchey）的聖劍區（Kompong Svay），投下了4枚炸彈。據泰國媒體報導，泰方此次襲擊鎖定武器存放的倉庫。

此輪衝突釀成至少101人死亡、兩國加總超過50萬人流離失所，是泰柬多年來最為慘重。聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）強調，他希望這次停火為和平鋪路，歐盟也敦促雙方「真心實意」執行停火。

10月在川普見證下，泰柬領導人簽署擴大停火協議。但這次27日的停火，卻不見川普身影。（圖／翻攝自X平台 @WhiteHouse）

川普不見了？

BBC指出，不同於先前7月的停火，這次協商雖有美國國務院的參與，卻不見川普角色。國務卿盧比歐（Marco Rubio）於27日當天稍晚發布聲明稱，歡迎雙方停火，重回10月川普見證下所簽署的擴大版停火協議。

《紐時》分析，即便雙方表面重回該協議，但並未保證協議會獲得遵守，因為兩國長達約800公里的邊界，依然未劃分清楚。

中國外交部長王毅28日至29日主持與泰、柬兩國外長的三方會談，推動邊境和平談判。（圖／翻攝自央視新聞微博）

雲南三方會談

川普將7月泰柬停火，列為自己「終結」的全球8場「戰爭」之一，因此這次破局實在讓他面子掛不住。另外，最近幾天除了美國之外，中國同樣奔走泰、柬兩國之間。上週中國外交部長王毅，即與盧比歐一同呼籲雙方降低緊張局勢。

泰柬27日宣布停火，當天晚間中國再出手，由外交部宣布王毅已邀請泰、柬兩國外長，於28日至29日參加在雲南舉辦的三方會談。北京稱，三國軍方代表同樣會出席，強調中國會以自己的方式鞏固停火局面。

