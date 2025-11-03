泰國與柬埔寨開始撤除邊境重型武器 緩解緊張局勢

（中央社曼谷3日綜合外電報導）泰國官員今天表示，泰國與柬埔寨已開始撤除邊境重型武器，並展開掃雷行動。此舉是兩國上週簽署停火協議後，雙方為緩解緊張情勢所採取的措施。

泰國與柬埔寨3個月前爆發邊境衝突，造成雙方人員死傷，上週泰柬兩國領導人在美國總統川普見證下，於吉隆坡簽署停火協議。

泰柬兩國先前發表聯合聲明指出，雙方同意分3階段撤除邊境重型武器，首先是火箭系統，接著是火炮，最後是戰車及其他裝甲車。

泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）今天在記者會上表示：「我們預計重型武器撤除工作將於年底前完成。」

蘇拉桑指出，已展開邊境掃雷行動，兩國也加強聯合打擊跨國網路犯罪，並在爭議邊境地區緊急進行聯合劃定邊界的工作。（編譯：陳正健）1141103