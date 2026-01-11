泰國華裔女星葉芷妤強勢登台 化身驚悚社工對決「隱形詛咒」

憑《瘋狂獨角獸》及GL劇《Love Design 愛情設計》爆紅的華裔泰國女星葉芷妤首度參演台片，搭檔飾演物理學者的鳳小岳。（發起日影視提供）

《女鬼橋》票房導演奚岳隆11日率領劇組舉辦恐怖新作《無形》（Phantom）開鏡儀式，正式宣告將「道教神祕學」與「隱形人傳說」暴力結合。本片最具話題的爆點，莫過於邀來Netflix爆紅泰國華裔女神葉芷妤（Becky）與金鐘影帝鳳小岳領銜主演，這對被導演形容為「不安全但迷人」的新鮮組合，將在片中挑戰肉眼看不見的極致恐懼。該片早在去年坎城影展曝光前導片後，便憑藉獨特的驚悚元素，火速橫掃東南亞7國版權，成為年度最受期待的華語驚悚天花板。

《無形》故事核心打破了過往「隱形超能力」的浪漫幻想，轉而將其定義為一場「血腥詛咒」。劇情描述由葉芷妤飾演的社工林又默，在一次平凡家訪後捲入連環殘暴殺人案，進而發現這股看不見的邪惡力量，竟源自於一場結合古老道教禁術與現代科學的祕密實驗。導演奚岳隆直言：「我們與其他隱形題材不同，你越想看清真相，失去的代價就越多！」

《無形》11日舉行開鏡儀式，除了男女主角鳳小岳與葉芷妤，包括呂雪鳳、Darren 邱凱偉、蔣偉文、黃信赫等演員皆全員到齊。（發起日影視提供）

首度參與國片演出的葉芷妤，去年憑藉《瘋狂獨角獸》及GL劇《Love Design 愛情設計》在全球累積超高人氣。她現場展現流利中文，坦言這次角色層次極深，必須透過細微表情詮釋內斂情緒，更自爆初次與鳳小岳排戲時感到非常緊張。而飾演神祕物理學者的鳳小岳，此次不僅擔任男主角，更深度參與劇本創作，將角色內心的壓抑與執著打磨得更細膩。他興奮表示，這角色背負著深層痛苦，迫不及待想在鏡頭前與葉芷妤激盪出「化學反應」。

今日開鏡現場星光熠熠，除了男女主角外，包括金馬影后呂雪鳳、Darren 邱凱偉、蔣偉文、黃信赫等實力派演員皆全員到齊。這部結合東方神祕主義與西方驚悚節奏的作品，不僅展現了台灣恐怖電影的野心，更成功串連台泰兩地的影視魅力，預計將在全亞洲掀起一波「看不見」的觀影狂潮。該片預計將於農曆年前殺青。

