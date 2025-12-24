泰國觀光大使登場「LISA 效應」要把粉絲變旅客

【看見泰國 VisionThai】泰國觀光局(TAT)宣布，將推出以泰國出身、享譽國際的饒舌歌手兼藝人 Lalisa「LISA」Manobal為主軸的全新國際宣傳活動，正式任命她擔任Amazing Thailand觀光大使，並預計於 2026年1月率先釋出前導影片與相關宣傳內容，瞄準全球旅遊市場與龐大粉絲族群。​

泰國觀光局局長塔帕妮(Thapanee Kiatphaibool)表示，LISA 的國際影響力與創造力，將成為以全新視角對外呈現泰國的重要助力，不僅將帶出知名景點，也會推廣更多具潛力的次級城市與在地特色景點，同時希望藉此喚起泰國民眾的自豪感，並強化國際旅客對泰國作為安全且多元旅遊目的地的信心。​

塔帕妮指出，自官宣LISA為觀光大使，在國內外社群平台上已引發熱烈迴響，許多網友主動分享希望她造訪的城市與景點，從大城、清邁到海島小鎮皆名列其中。相關回饋已被納入活動路線與內容設計，預計將透過一系列影像、短片與線上線下企劃呈現「跟著 LISA 玩泰國」的旅遊靈感。​（延伸閱讀：BLACKPINK成員Lisa成泰國觀光大使 向世界推廣家鄉）

所謂「LISA 效應」過去已多次在觀光產業中展現爆發力，2021 年，她在個人單曲《LALISA》音樂錄影帶中加入武里南府歷史公園等場景，帶動當地知名度與遊客人次明顯攀升，周邊咖啡館、街頭小吃與在地特色小店皆受惠。 2024 年，於曼谷耀華力路及 Phetchaburi 39 巷舊 Oscar 劇院等地取景的《Rockstar》MV 上線後，短時間內累積數以百萬計的點閱數，使相關地點成為新興打卡熱點，也推升Yaowarat相關搜尋量與到訪人流。​

泰觀局表示，未來一年將以LISA為核心規劃多階段宣傳，結合文化、創意與自然景觀，鎖定年輕族群與長程市場旅客，並與地方社區與旅遊業者合作，引導遊客深入體驗在地生活與文化資產。 泰觀局期盼，新一波以LISA為主的國際行銷，將進一步鞏固泰國作為世界級旅遊目的地的形象，並為各地社區與觀光產業帶來實質經濟效益。

