泰國觀光局找Lisa代言卻用AI圖！網批「浪費世界級巨星」

【看見泰國 VisionThai】泰國觀光局找BLACKPINK Lisa代言卻用AI合成照引爆爭議，網友批「浪費世界級巨星」。「感受泰國」(Feel All the Feelings)觀光推廣計畫日前釋出Lisa在烏隆他尼(Udon Thani)「紅蓮花海」的宣傳照，畫面中Lisa身穿泰服站在粉紅蓮花海中。然而網友發現照片並非實地拍攝，而是使用AI技術合成，立刻引發「為何不實景拍攝」的質疑聲浪，知名作詞人更痛批「拿價值數百億的寶石，呈現得像只值幾百泰銖」。（延伸看：泰觀局Lisa代言前導影片亮相）

紅蓮花海是的季節性景點，以日出時分盛開的粉紅蓮花海聞名。TAT在宣傳文案中寫道，「在紅蓮花海體驗寧靜，讓你的心漂流在破曉時分盛開蓮花的粉紅水域上，時間彷彿靜止，真正的放鬆由此而生。」

網友兩極評價 批AI圖不自然

圖片發布後，社群媒體使用者迅速分成兩派。支持者讚賞紅蓮花海的自然美景與Lisa的外型，但批評者則對所謂「不真實的AI生成視覺效果」提出質疑。

部分網友指出，Lisa在畫面中顯得「漂浮」不自然，無法與周圍景觀自然融合。其他人則表達失望，認為TAT既然找到世界級藝人擔任「神奇泰國大使」(Amazing Thailand Ambassador)，卻不選擇實地拍攝，而真實攝影能更好地反映泰國的自然魅力與Lisa本人的風采。

泰國觀光局找Lisa代言卻用AI圖！知名作詞家尼提蓬·霍納克在個人帳號發文表示「不自然且缺乏美感」（來源：網路合圖）

泰國作詞家痛批「浪費寶石」

知名作詞家尼提蓬·霍納克(Nitipong HonarkNitipong Honark)在個人帳號發文表示，這張照片中的Lisa是他「從未見過的樣子，毫無情感、不自然且缺乏美感」。

他怒批，「拿一顆價值數百億的寶石，卻呈現得像只值幾百泰銖，這怎麼可能？」並補充說根本不需要AI或過度建構的視覺效果。他認為，「推廣泰國觀光，需要的是世界級藝人的自然魅力和更好的故事。否則，TAT冒著貶低Lisa本身價值的風險。」

他還將這次宣傳照與一般遊客在花卉景點拍攝的照片做比較，認為那些照片看起來更吸引人、更真實。「這種工作不只需要智慧，還需要感覺與品味。」

儘管各界對宣傳活動的概念與明星號召力普遍讚賞，但爭論仍在持續，凸顯出各界對廣告業日益使用AI技術的廣泛擔憂，以及在國家品牌宣傳活動中，如何在技術、真實性與藝術價值之間取得平衡的課題。

