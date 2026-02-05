泰國觀光復甦難撐民生 通膨債務成選民關注焦點

（中央社記者李宗憲曼谷5日專電）美食、購物與夜生活吸引國際遊客赴泰旅遊，但因泰銖升值、邊境衝突及鄰國競爭加劇，衝擊觀光產業，使觀光復甦成為政府施政重點。然而此次大選，泰國選民更關注通膨、債務與貪污等結構性的經濟問題，各黨紛提政見，成為選戰焦點。

●東南亞經濟成長領先地位不保

大選倒數之際，泰國財政部將2025年的經濟成長預期從2.4%下調至2.2%，並預測今年經濟將出現3年以來最慢的成長速度，主要為出口增速減緩、泰銖走強與政治不確定性等。

廣告 廣告

更早前，據世界銀行去年9月發布的越南經濟報告，2025年上半年越南GDP（國內生產毛額）成長率為7.5%，預估年成長為6.6%，為東南亞國家之最，更有分析指出，由於製造成本低、出口結構升級等因素，越南正成為「新泰國」，可望於幾年後超越泰國。

專攻東南亞經濟政治與貿易的印尼國際伊斯蘭大學（UIII）助理教授季爾德（James Guild）曾在時事雜誌「外交家」（The Diplomat）指出，泰國出口在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後復甦緩慢，導致經濟成長疲軟。泰國2024年經常帳盈餘為110億美元（約新台幣3334億元），這對泰國而言並不理想。

就連泰國引以為傲的觀光業雖多年來在亞洲占據領先地位，但入境旅遊人數下滑。民族報（The Nation）報導，2025年赴越南旅遊的中國遊客人次超越泰國，此趨勢可能導致泰國損失超過35億美元。

泰國近年政局不穩，短短兩年內換了三位總理，政治問題削弱投資者信心，使發展前景雪上加霜。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）去年9月上任後即強調要復甦觀光，並實施快速刺激消費和長期經濟措施，更脫口而出說，「泰國經濟已落後越南」，他並稱此為可怕「惡夢」。

●各黨拋經濟政見搶票

提振經濟是泰國政府必定得優先解決的問題，這也顯示在選民的投票意向上。根據民族報1月底公布的民調指出，民眾認為泰國須緊迫解決的問題涵蓋生活成本、反腐和債務減免等方面。該調查詢問受訪者希望新屆政府在執政百日內解決哪些問題。

調查顯示，有近42%的民眾認為須提高薪資及增加對中小企業的支持，且重點不僅是提升整體經濟成長，而是確保人們的收入能滿足不斷上漲的生活成本，建立除了貸款以外的小型企業補貼系統，並投資地方經濟發展。

另外，也有逾33%的受訪者對日常必需品成本的上漲感到擔憂，這關乎政策制定的公平性。民調指出，各黨須考慮能源改革、大眾運輸定價透明化，並利用政府權力遏制提高消費者成本的壟斷企業。

在曼谷市區賣水果的攤販塔那功（Thanakorn Intawut）告訴中央社，他最關注的是經濟問題，他認為貿易和商業都不太好，導致人們的消費能力下降了，進而影響他的生意。

從各政黨公布的政見看來，經濟政見幾乎都圍繞著民生議題，特別是通膨、生活成本與家庭債務問題。

各黨提出現金補貼措施，另外還包括減稅和債務減免等。為泰黨甚至推出「每日創造9名百萬富翁」的政見，每日透過抽籤發送900萬泰銖給9名泰國公民，藉此鼓勵企業開發票，擴大稅基。

老牌政黨民主黨（Democrat Party）在這次選戰中主打經濟政見，強調清廉，並誓言要剷除貪腐問題及遊走在法律邊緣的「灰色產業」，並在4年內，將泰國經濟成長率提升至5%。

其他政黨也都有提到打擊「灰色產業」，為泰黨（Bhumjaithai Party）主張建邊境牆，防止走私及非法勞工等灰色企業營運；人民黨（People's Party）曾表示將加強審查公司註冊資訊，打擊非法企業，如空殼公司及灰色經濟，並增強處罰力度，縮短訴訟程序。

●現金補貼恐致財政不穩 學者商界不支持

經濟政見儼然是此次大選聚焦的重要議題，但商界和學者批評，各政黨經常提出現金補貼或增加福利等，作為短期經濟刺激措施，這可能會加劇長期財政不穩的風險，且無法解決結構性挑戰，最終可能成為下一代的負擔。

泰國商會（Thai Chamber of Commerce）主席普伊（Poj Aramwattananont）曾在媒體舉辦的論壇上，對各政黨提出民粹主義的現金補貼政見感到擔憂。

他警告說，這些政策往往缺乏明確的框架，可能會對國家造成長期債務，並且無法解決根本性的經濟問題。

普伊說：「商界並不反對經濟激勵政策或政府支出，但希望這些政策能在清晰的框架內實施，包括資金來源、使用方式以及對經濟體系實際影響的評估。」

他補充說，改善經濟問題應該是要創造就業、增加收入，而不僅僅是發放補貼。

學者則呼籲政府應該更聚焦發放補貼的目的及長遠規劃，財政收入也應該納入考量。

泰國發展研究所（TDRI）主任宋柴（Somchai Jitsuchon）說，給予「基本福利」與「民粹主義」間的界限，取決於政策的設計、援助目標及長期資金來源。他解釋，發放補貼能提升民眾能力，例如提供技能發展計劃，那麼給予補貼沒有錯。

不過他直指，「若補貼最終未帶來任何收入成長或提升技能，那就是個問題」。

宋柴強調，重點在於幫助真正弱勢群體並減少不平等，而不是發放一刀切的救濟金，因為這種救濟金往往讓富人比弱勢群體受益更多。（編輯：周永捷）1150205