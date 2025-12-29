泰國觀光業寒冬！詐騙事件、地震、泰柬邊境接連打擊

【看見泰國 VisionThai】泰國旅遊業寒冬！2025年出現疫情以來首度萎縮，泰國觀光局(Tourism Authority of Thailand)將全年入境旅客預測從原定的3,900萬人次大幅下修至3,300萬，短少600萬人次，結束2021年至2024年連續四年的復甦成長。中國市場信心崩盤、泰柬邊境軍事衝突、政局動盪加上政策失靈，多重打擊讓業者憂心觀光引擎熄火，只能寄望新政府上台後重振產業。

年初喊衝3,900萬人次 腰斬600萬

2025年初，為泰黨(Pheu Thai Party)政府啟動「驚艷泰國：觀光與體育大年(Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year)」，目標吸引3,900萬國際旅客、創造3.5兆泰銖觀光收入。然而現實殘酷，需求疲軟導致航空公司縮減運力，加上一連串負面事件重創旅客信心，泰國觀光局被迫將預測下修至3,300萬人次，逆轉疫後連年成長的走勢。

三大事件成壓垮駱駝的稻草

王星事件重創中國市場，中國演員王星從泰國被誘騙至緬甸詐騙園區，在中國市場引發恐慌，赴泰訂單從第一季開始下滑，全年都未見明顯回溫，最大客源市場信心崩盤。（延伸看更多：詐騙新手法！中國男星遭剃頭關押 獲救過程曝光）

3月緬甸地震波及曼谷，審計署大樓倒塌畫面在網路瘋傳，進一步削弱遊客對泰國的安全感。6月爆發的泰柬邊境軍事衝突，讓東部邊境省份觀光幾乎停擺，成為壓垮旅遊業的「最後一根稻草」。（延伸閱讀：緬甸地震為何震到曼谷？解析軟土放大效應）

政局亂 雪上加霜

政府雖推出「大宋干國際潑水節」引進Tomorrowland電音節(2026-2030年)等大型活動，但帶動效果有限，無法扭轉頹勢。除此之外，國旅補貼「半半計畫」（你出一半、政府出一半），原本要刺激淡季消費，卻因系統不穩、操作複雜遭批評，多數飯店拒絕參與，成效大打折扣。

政局動盪更添亂局。前總理貝東丹(Paetongtarn Shinawatra)因與柬埔寨洪森錄音門事件被撤職，多項觀光刺激措施被迫喊卡，包括國際旅客免費國內航班方案。賭場合法化法案遭否決，讓「娛樂綜合體」投資計畫陷入觀望。（延伸閱讀：泰國總理貝東丹違憲 成泰國17年來第5位被撤職總理）

全球逆風、區域競爭加劇

國際環境同樣不友善，美國對中國加徵關稅、持續貿易戰，拖累全球經濟與旅遊意願；以哈衝突干擾中東航線運作。

區域競爭對手越南、日本、中國加速追趕，價格戰與產品多樣性競爭升溫。泰國旅遊業協會(Tourism Council of Thailand)主席柴·阿魯那儂猜(Chai Arunanondchai)直言：「2025年證明旅遊業對外部衝擊極度脆弱。」

業界盼2026回彈至3,550萬人次

柴認為，「若2026年不再出現突發事件，透過增加航班、辦活動、強化行銷，有機會讓入境人次回升至3,550萬，接近2024年水準。」他也呼籲政府盡快恢復泰柬邊境和平、減輕水患衝擊，避免觀光進一步受創。

業者普遍認為，大型刺激方案要等新政府上台才會啟動，這段空窗期恐讓泰國錯失商機。新政府應將觀光列為優先政策，加速高鐵、新機場等基建投資，提升競爭力。

專家：告別報復性旅遊 須走動態定價

飯店訂房平台SiteMinder報告指出，2026年泰國仍列亞太十大熱門目的地，但須強化美食、醫療旅遊優勢並升級基建。報告數據提醒，「報復性旅遊」已結束，飯店不能再靠漲價20-30%維持收益，應採動態定價策略，依市場需求彈性調整房價，建立更有韌性的商業模式。

