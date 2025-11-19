泰國觀光走向高質化 南韓遊客週增16%躍升第5大客源

【看見泰國 VisionThai】泰國旅遊業今年面臨遊客人數下滑但收入維持高檔的特殊現象。根據旅遊和體育部數據，1月至11月16日共接待2,827萬外國遊客，年減7.18%，卻仍創造1.308兆泰銖收入，馬來西亞穩坐第一大客源國。

前五大客源國分別為馬來西亞405萬8,169人次、中國394萬6,225人次、印度211萬469人次、俄羅斯152萬7,800人次和南韓133萬9,604人次。旅遊暨體育部常務次長納翠雅(Natreeya Taweewong)表示，泰國今年外國遊客已突破2,800萬人次，國際遊客消費超過1.308兆泰銖。

11月10日至16日當週共有68萬9,431名外國遊客入境，較前週微降1.28%，平均每日9萬8,490人次。短程市場表現強勁，特別是南韓遊客激增15.98%，受冬季假期和旺季開始影響，南韓從第8躍升至第5大客源市場。

11月10日至16日當週前五名為馬來西亞8萬6,386人次（週減3.94%）、中國7萬6,147人次（週增2.16%）、印度5萬3,536人次（週減3.48%）、俄羅斯4萬9,633人次（週增4.89%）和南韓3萬1,094人次（週增15.98%）。

11月10日至16日當週泰國國際遊客前五名（來源：看見泰國 VisionThai）

遊客人數預期將進一步增加，因素包括日本連續公共假期、短程和長程市場的旺季旅遊需求、政府推出的便利旅遊措施、取消TM6入境卡，以及航空公司增加運能和航班。

