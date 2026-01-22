泰國觀光部出手整頓亂象 嚴辦剝削旅客業者

台泰時報今天（22日）報導，泰國觀光與體育部21日表示，近期社群媒體多次出現旅客遭不合理收費的投訴案例，已對國家旅遊形象與服務信心造成影響。為此，當局下令相關單位全面加強稽查，嚴格檢視各大觀光景點的收費標準與服務品質，並要求即時改善問題，防止類似情形再次發生。

觀光與體育部常務次長娜特麗雅（Nutthariya Thaweewong）指出，部會已要求地方主管機關、商業單位、觀光警察及地方行政機構共同執行專案檢查，確保業者收費符合規定且合理透明。她強調，任何形式的剝削旅客行為，政府都不會接受。

引發社會高度關注的案例，發生於1月9日。一名泰國旅客與其義大利籍家人共8人，在叻丕府丹嫩莎朵水上市場一間餐廳用餐時，被收取遠高於一般水準的餐費，包括1份煎蛋400泰銖(新台幣403元)、炒飯1,400泰銖，整餐費用超過6,000泰銖，事後透過網路平台投訴。

經查，餐廳業者承認實際收費與菜單標示相符，並辯稱價格偏高源於需支付船夫佣金900泰銖，以及租金與營運成本。然而，叻丕府商業辦公室已要求業者調整價格至合理水準，並進一步審查其成本結構。

此外，相關單位也發現，旅客在交通與遊船行程中遭層層加價，包含以低價接送吸引旅客，再轉送至配合加價的碼頭，藉此抽取差額。對此，部方已指示加強跨部會合作，針對交通與遊船業者進行全面整頓。

娜特麗雅強調，政府將持續依法嚴辦違規業者，同步提升全國旅遊服務標準，確保泰國仍是安全、公平且具國際水準的旅遊目的地。