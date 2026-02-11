泰國計程車啟用3色QR碼 查司機、追行程一次完成
台泰時報今天(11日)報導，泰國交通主管機關正式推動「三色QR碼計程車系統」，旅客只要掃描車內外張貼的QR碼，即可即時查驗司機身分、追蹤行程動態、預估車資，並在發生爭議時快速提出申訴。官方預計，相關設備將於2026年6月前全面完成安裝。
泰國陸路運輸廳表示，目前已開始在全國約7萬輛營運中的計程車上張貼QR碼貼紙，系統全面上線後，將成為提升乘客安全與服務透明度的重要工具。
依規劃，三色QR碼各自對應不同功能與位置：
紫色QR碼：設置於駕駛座前方，用於驗證計程車司機身分，確認是否為合法登記駕駛。
藍色QR碼：張貼於後座左側車窗，乘客可查詢司機資料、評分服務品質、留下稱讚或意見，並在上車前取得初步車資估算。
紅色QR碼：設於左後車門外側，供乘客在遭拒載或遇到不當行為時，立即提出緊急申訴，系統將直接連結政府平台，加速處理流程。
陸路運輸廳指出，這套系統與泰國身分識別資料庫連動，可顯示司機全名、車輛註冊資訊、受訓紀錄、過往評價，以及即時行程狀態，有助防範冒名頂替或非法營運情形。乘客在上車前即可掃碼確認資訊，降低搭車風險。
完成掃碼後，系統將在司機完成身分驗證時自動啟動定位功能，如同全球定位系統(GPS)般即時記錄行駛路線與位置，乘客亦可將行程資訊分享給親友，提高夜間或單獨搭乘時的安全性。相關資料同時串接政府資料庫，確保申訴案件能被即時接收、透明處理，並具備後續稽核依據。
官方強調，三色QR碼制度不僅提升計程車服務信任度，也有助建立可追溯、可監督的營運環境，未來將持續評估系統成效，作為公共運輸數位化的重要基礎。(編輯：許嘉芫)
我不是RAV4，我是Suzuki新世代Across
近日Suzuki發表新世代Across，你以為我放錯圖，但其實也不意外，因Across就是和第六代RAV4雙生車型，外觀與內裝設計也都沒有加以修改如出一轍。乍看圖片你會以為這是第六代RAV4，和 e Vitara與Urban Cruiser相同，該車為RAV4雙生車型Across。其實在2020年時Suzuki推出的Across就是五代RAV4車型，如今隨著六代RAV4的上市，Suzuki也在近日帶來新世代Across。 有別於RAV4提供三種不同外型，Across則選擇RAV4 Adventure，由於為雙生車型，因此在內外觀方面Across都維持和RAV4相同的設計規劃，唯一變動就是更換廠徽與銘牌而已。 動力部分Across選擇PHEV插電式油電系統作為對市場溝通，在搭載的2.5升擎搭配兩具馬達下，具有304hp最大馬力輸出。之後Across則會陸續在歐洲市場推出。Across和RAV4是雙生車型，此次新世代Across則選擇RAV4 Adventure車型。Across座艙和外觀一樣皆保留RAV4設計。Across採2.5升PHEV動力。這車是Across不是RAV4。《原文詳見
美製車「零關稅」時代來了？台灣車市迎千億級大洗牌
台美關稅協議進展再掀波瀾。國民黨立委王鴻薇發文表示，根據她掌握的資訊，我方已同意美製小客車與汽車零組件關稅降至零，保健食品關稅則將從30％調降至10％，農漁產品也同步擴大開放與降稅，引發市場高度關注。
Escape車主不要走！Ford祭出Bronco Sport優惠來挽留
隨著Escape停產Ford擔心會出現車主出走潮，於是針對相似車型Bronco Sport祭出優惠來挽留，避免車主變心改選擇其他品牌。因策略轉型Ford將旗下熱門休旅Escape停產，如今面臨不少租約即將到期和欲換車的Escape車主，為了不讓消費者轉投其他品牌流失客群，因此祭出優惠來試圖挽留消費者。 在此之前Edge停產時，Ford經銷商向Edge車主推廣Explorer和Expedition，同時也給予誘人優惠，結果成效顯著成功留住許多Edge車主。由於前例獲得成功，因此Ford這次針對Escape車主則推出同樣為C2平台建構，且價格相當的Bronco Sport優惠活動，若改購Bronco Sport就享有1,000美元優惠，若改換尺碼更大或價格更高車型，最多可享4,000美元優惠，至於策略是否有效就有待時間觀察。Ford擔心Escape車主會改換其他品牌車型，於是推出若購Bronco Sport優惠活動。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》
光陽Many 125追加2夢幻新色！Kymco女用機車限時最高優惠8千元
Kymco Many LED身為品牌多年來的主力女用機車，雖然已經有一段時間沒有進行配備與車型調整，但光陽機車針對2026年式Many 125，仍然再追加「天幻藍」與「花楹紫」兩種新車色，同時宣布自2月1日到2月27日期間購車者，可享分期24期零利率、神盾防護保障專案（道路救援費用險：每一事故最高50公里/3萬+丟車賠車專案），Many LED雙碟版加碼5,000元購車金、Many LED ABS加碼8,000元購車金。
60萬內買車時代要結束了！台灣國民神車走到盡頭？
在台灣賣了19年的三菱Colt Plus，最近因產量驟減再度成為話題焦點。市場傳出經銷端接獲停產訊息，不過中華三菱對外仍強調持續生產中。只是數據一攤開，外界難免聯想，這台國民小車是否已走到轉折點。
Toyota釋出短影音，證實六人座純電SUV就是Highlander
日前Toyota釋出欲推出的新車座艙，從圖片中可以清楚看見為款六人座三排車型，但外界都在猜測很有可能會是Highlander，如今Toyota在公布的短影音中也證實就是Highlander。在此之前Toyota釋出車尾照預告將推出全新車型，當時外界還不清楚會是何款車型，不過日前釋出的座艙圖則清楚告知是一款2/2/2六人座三排休旅車，至於車型當時不少都在猜測很有機會會是Highlander。而關於該車近日Toyota於發表前又帶來短影音，影片中大方公開欲發表的車型為Highlander，而下方銘牌也告知這是具有四輪驅動的純電Highlander，至於更多資訊再等一下，明天就會正式公布。Toyota即將發表六人座Highlander。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》
障礙賽? 國1埔鹽段驚見"輪胎皮" 15車慘受害
中部中心／李文華 彰化報導國道一彰化埔鹽路段，驚傳有"地雷"連環爆？！6日晚間，有駕駛在國道上，突然撞到不明物體，整台車劇烈晃動，嚇壞車上所有人，右側路肩還停了好幾台受害車輛及拖吊車，警方後續追查發現，兇手竟是一塊從聯結車上掉落的輪胎皮，初步清查至少有15台車受害。
當Ferrari首款電動車遇上蘋果設計師，帶來充滿Apple味的Luce
Ferrari稍早時公布品牌首款電動車車名－Luce，Luce在義大利文中代表「光」或「照明」，除了車名之外也一併釋出座艙，是不是覺得很熟悉，沒錯Luce車室就是來自於蘋果設計師。Ferrari正式揭露了其首款純電動車型Elettrica的詳細規格，搭載自行研發的四馬達動力系統，前軸源自F80 Hypercar單獨輸出282hp馬力；後軸兩具馬達則提供高達831hp馬力，綜效輸出達到986hp，0～100km/h也僅需2.5秒，極速更有310km/h水準，而配置的122kWh電池組也提供超過530公里的續航力。Ferrari Luce搭載四馬達，綜效輸出達到986hp，122kWh電池組也提供超過530公里的續航力。預計今年春季亮相的Ferrari電動車，就在稍早則進一步的公布車名和車室資訊，這款品牌首款電動車名為Luce，於義大利文有著「光芒」意思，同時也象徵著電動車”電”。來到車室，Luce座艙有著與過往Ferrari車型截然不同的設計，即便如此但是否有種熟悉感？沒錯Luce車室就是Ferrari和LoveFrom合作設計的結晶。不知道LoveFrom工作室，但應該有聽過Jony
Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé 140 Years Edition 465 萬起限量登台！
Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé 以俐落線條、張力比例與純正 AMG 性能，重新定義當代雙門跑車的時髦樣貌。「140 Years Edition」以更大膽的黑化風格、碳纖維配置與 AMG 空力套件，進一步放大 CLE 的帥氣輪廓與性能態度，展現低調卻無法忽視的存在感。建議售價 465 萬元起，全台限量供應。
預期關稅降至零⋯六車廠都要引進美車 市占率挺進兩成
台美對等貿易協定傳最快將於本周簽署，美規車進口台灣關稅可能降至零，美製車大軍吹響集結號，六大車廠摩拳擦掌，包括和泰車（2207）、裕日車、賓士、BMW、尚騰、特斯拉等，均規劃「策略性」引進美製車款。
怎能不愛車／增程式電動車不是新東西 福特30年前就做過
如果不說年份，很難相信福特Synergy概念車其實誕生於30年前。即使放到 2026 年來看，它依舊像是從未來穿越而來的作品。這款原本為2010年家庭房車所構想的六人座概念車，外型或許怪，但背後的技術思維卻異常前衛。
降稅效應！若關稅降為0⋯美製車降價一成
美對台對等稅率談定15%且不疊加，代價除了赴美投資5000億美元，也涉及台灣市場開放程度，尤其是對美國進口汽車關稅調降，除了特斯拉降價在預期內，其他如野馬等「血統純正」的美製車，售價也可望調降，若關稅降為零，估售價降幅近一成；至於非美系車業者如何因應，則要看美車降價後對車市版圖帶來的影響，短期內跟進降價機率不高。
【試駕】Foxtron品牌開山之作！Bria到底開起來怎麼樣呢？
Foxtron首款量產車Bria終於登場，外觀由Pininfarina操刀，Bria擁有非常誇張的風阻係數，只有0.26Cd，內裝跟Luxgen n7有沒有差，還是更讓人猶豫？動力開起來非常猛暴，因為這次試駕的是四驅版本，0-100km/h只有3.9秒，加上後方懸吊是五連桿，過彎的反應也非常靈活。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》
轎車迴轉撞倒2機車! 鏡頭君全都錄揪駕駛肇逃
中部中心／黃毓倫、蔡枘埏 台中報導台中市南區，日前有一名機車騎士，下班時發現，自己的機車和另一台機車，倒在地上，當下他不敢離開，報警處理，調監視器才知道，原來是一輛轎車，迴轉時撞倒機車，肇事逃逸。肇事駕駛到案後辯稱，不知道撞到機車，但鏡頭君拍得一清二楚，警方依法舉發！一輛轎車先往前開，接著方向盤打向左邊，準備迴轉，但車主看了看空間好像不夠，又往後倒車，撞倒路邊停放的兩輛機車，卻彷彿沒事一樣，開車揚長而去。等到夜幕低垂，其中一名車主下班牽車才發現，車子倒在地上，而且車身還多了刮痕，憤而報警處理。受害車主機車受損，又擔心自己跟肇逃沾上邊，當下決定報警處理。（圖／民視新聞）受害車主邱先生：「要來牽我的車的時候，發現我的車跟隔壁的車，兩個是直接完全倒在一起的，然後當下我就因為我擔心說，會被誤會說我是肇逃，所以我就是當下直接報警。」台中市交大第三分隊長吳念蓉：「調閱周邊監視器，發現是一輛自小客車，在該處迴轉時不慎碰撞，停在路邊的兩部機車，經通知自小客車駕駛到隊說明，表示當下不知道，有碰撞到路邊車輛。」事發地點就在台中市南區忠明南路，警方受理報案，迅速找到肇事駕駛謝姓男子，但他第一時間卻辯稱不知道撞上機車，直到警方出示畫面，甚至查出他轎車後方有擦撞痕跡，才讓他認了這筆帳，與苦主協商賠償事宜。受害車主邱先生：「蠻可惡的，因為他電話中是跟我說，他沒有感覺，也不知道，所以就走了，我自己也有開過車我也知道，有一點覺得奇怪的情況，都會停下來會看一下，但他完全沒有，就沒有任何猶豫直接轉頭就走。」受害車主說，對方一開始辯稱不知道，直到警方出示相關證據，才來洽談賠償事宜。（圖／民視新聞）警方提醒用路人，汽車駕駛人肇事，在無人受傷或死亡的情形，未依規定處置者，可處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰，逃逸者還要吊扣駕照1至3個月。呼籲用路人，車輛發生碰撞，不可擅自離開，還是要依規定報警，以免觸法挨罰！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：台中轎車迴轉撞倒2機車 鏡頭君全都錄揪駕駛肇逃 更多民視新聞報導一屍兩命! 新莊孕婦騎車自撞燈桿亡 家屬慟:下月臨盆高雄男倒臥交流道閘道遭3車輾斃 1駕駛衰涉肇逃：不知撞到人離奇車禍! 男子突倒臥匝道 3車閃避不及慘遭輾斃
BMW F 900 R 試駕：不吵不鬧，實力、樂趣還很超值
提到BMW Motorrad會讓你想到什麼？賽道中統治級表現的S1000RR、飛天遁地如入無人之境的R1300GS還是經典雋永的nineT？就如同多數人的反應，或許直二/並雙引擎永遠不在前幾名考慮的範圍當中，但如果要選一台每天騎也無壓力、樂趣和性能都有亮點的車款，F900R在一趟北高旅途當中確實給出了一張相當亮眼的成績單。
讓選擇更簡單 Range Rover 2025年式限定版讓猶豫直接退散
縱使許多超豪華品牌紛紛染指此級距，身為豪華休旅車款的濫觴，Range Rover卻始終保持一貫優雅姿態，無懼對手之強襲，以兼容豪華、氣質、越野實力之全能身手，保有一席之地，更讓人有著「無需多所解釋更不隨波逐流」的強烈氣場，向外詮釋車主的獨到眼光。
德威航空班機輪胎脫落導致3航班喊Mayday 民航局：已著手調查
德威航空一架從濟州島飛往台灣的班機昨天下午降落時，發生輪胎脫落情形，桃園機場一度關閉北跑道檢查，導致後續長榮航空等3航班因燃油不足發出Mayday訊號。民航局今天（9日）表示，已著手調查。
Nissan X-Trail的十大賣點！ 不只內外科技豪華 更重視深層本質
我們常被耀眼的品牌光環與亮麗的車款外在所吸引，卻容易忽略隱藏在車款內部、真正決定優劣的本質設計。Nissan X-Trail就是國內百萬級中型休旅市場中，擁有強大本質的車款；現在，我們透過X-Trail旗艦版車型，整理出X-Trail的十大賣點，讓你在選購此級距中型休旅車時能清楚掌握方向。 Nissan全新第四代X-Trail國產輕油電車型，於2023年9月底正式在臺發表上市，它或許不是車迷常掛在嘴上的熱門話題，但必須說，新車型在經過全面進化之後，不僅內外散發十足新意，且一旦了解這款車在內部與多項細節中所投注的諸多心思，更會讓你覺得X-Trail充滿誠意。 【 賣點 1 】可變壓縮比渦輪引擎：…
怎能不愛車／Brabus親自動手 這輛休旅車不是一般人能駕馭
近半世紀來，Brabus幾乎等同於Mercedes-AMG與Porsche的終極改裝代名詞，但這回它選擇徹底跨界。Brabus首次以Lamborghini為基礎動刀，鎖定插電式混能Urus SE，直接打造出名為900 Mint的超狂作品，也正式宣告品牌踏入「hyper-SUV」新戰場。
太子集團四大神獸超跑 3／2全球競標
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣該集團擁有的「四大神獸」超跑Bugatti Chiron（山豬王）、Ferrari LaFerrari（馬王）、麥拉倫P1與保時捷918 Spyder等共33輛豪車，因保管不易，為避免減損價值，囑託行政執行署台北分署於3月2日在台灣警察專科學校公開拍賣，33輛車拍賣總價估計逾5億元，「四大神獸」拍賣底價均為8位數以上，「山豬王」底價更是破億。