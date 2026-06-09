泰國警方清邁豪宅查獲詐騙機房 10名中國公民遭逮

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（中央社記者李宗憲曼谷9日專電）泰國警方昨天在清邁一間豪宅內，破獲一個跨國電信詐騙集團，逮捕10名中國籍嫌犯，並在房子內發現大量用於詐騙的電子設備。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，根據警方調查，該集團涉嫌假冒保險公司與物流快遞人員，對中國境內民眾進行詐騙。警方突襲過程中查獲大量手機、筆記型電腦及其他電子設備作為證物。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，嫌犯會利用各種藉口，如包裹遺失賠償、保單變更等，誘導受害人點擊連結，進而下載並安裝特定軟體，一旦中計，該軟體便會遠端竊取手機內的個人資訊與銀行帳號及密碼。

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詐騙集團取得個資後，再謊稱受害人的帳戶涉及異常或正接受調查，誘使受害人轉帳，進而騙取財物。

另外，為了規避執法部門的追查，該詐騙集團資金往來全透過虛擬貨幣進行。

泰國公共電視台指出，一名嫌犯向警方供認，該集團人員持60天旅遊簽證入境泰國，並以每個月8萬泰銖（約新台幣7.6萬元）的價格租下該別墅作為基地，每月領取3.5萬至4萬泰銖的薪水。據悉，幕後主使者是在國外操控整個犯罪行動。

泰國警方目前正擴大調查範圍，並追查資金流向，以追查海外主謀及其他共犯。（編輯：陳慧萍）1150609