泰國警頭部中彈陳屍住處！竟是20歲女友要錢遭拒怒行兇

泰國清邁近日發生一起命案逆轉事件，一名男性警員被發現陳屍家中、頭部中彈，現場留有手槍。（示意圖／翻攝自pixabay）





泰國清邁近日發生一起命案逆轉事件，一名男性警員被發現陳屍家中、頭部中彈，現場留有手槍，警方起初判定是自戕，不過隨著鑑識與調查深入，警方發現這起看似單純的輕生案其實暗藏他殺，幕後凶手竟是死者的20歲女友，而犯案動機與手法更引發當地社會關注。

根據外媒報導，清邁警方在11日接獲通報後趕抵現場，發現死者倒臥在床上，頭部中彈，身旁放著一把槍械。初步跡象與一般自戕案相符，因此警方最初以輕生方向處理。但隨後的監視器畫面、現場勘查結果，以及法醫鑑定逐一顯示異常，警方因此轉往他殺方向追查。

警方鎖定死者女友涉有重大嫌疑，向法院申請拘票後將人逮捕。女嫌在偵訊中承認，她與警員交往兩年期間屢遭男方酒後暴力，甚至被迫發生粗暴性行為。儘管關係惡劣，她仍會定期前往男友住處索取生活費。嫌犯供稱，案發當天因想購買最新款iPhone 17，再度向男友要求金錢卻遭拒絕，還因爭執遭到施暴。

警方鎖定死者女友涉有重大嫌疑，向法院申請拘票後將人逮捕。（示意圖／翻攝自pixabay）

嫌犯在憤怒與恐懼之下，趁男方醉倒睡著時取用其警用配槍朝頭部開槍，隨後依照電影情節布置成自戕現場，以掩蓋行凶事實。行凶後，女嫌搜走死者的金項鍊，並以約30萬泰銖變賣換現金，隨後購買iPhone 17 Pro Max、機車與金飾等物品。她原以為製造的假象足以讓警方誤信為輕生，未料仍被偵查人員識破。目前她已遭警方拘押，案件正進一步進行司法程序。

