泰國變性人基隆鐵路街賣淫！攬客竟找上阿Sir

基隆市警察局第一分局員警日前身著便服在基隆市鐵路街一帶進行巡查時，發生一起皮條客誤踩警網的案件。

黃姓男子誤將便衣員警認定為尋芳客，主動上前招攬並帶往屋內進行性交易。員警隨即表明身分，當場查獲2名泰國籍人士涉嫌從事性交易。

警方將2名泰籍賣淫人士帶回偵辦時，發現其外表打扮亮麗，女性特徵明顯。然而在查驗護照資料後，赫然發現其中一名29歲人士實際登記性別為男性，為變性人身分，與外表形象存在顯著差異，令辦案人員相當意外。

警方依違反社會秩序維護法對2人進行裁罰，並通報內政部移民署辦理後續遣送出境事宜。經警方深入調查，黃姓男子涉嫌拉皮條行為，依共同犯圖利容留性交罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

檢警查明，兩名泰國籍成年女子在綽號「小陳」男子所提供的處所內，與不特定客人從事性交易。黃男負責攬客及介紹工作，每節交易時間為15分鐘，收費標準為戴套1,000元、不戴套1,500元，黃男從中抽取傭金牟利。

檢察官偵訊後認定，黃男明知他人從事性交易，仍協助攬客並從中獲利，犯罪事證明確。考量其坦承犯行，檢方依法提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

基隆地方法院審理後認定，黃男協助2人攬客已觸犯共同犯圖利容留性交罪，共2罪。法院分別判處有期徒刑3月，合併執行有期徒刑4月，得易科罰金新臺幣12萬元，其不法所得亦依法宣告沒收。本案凸顯警方持續打擊色情犯罪的執法決心，透過便衣巡查有效遏止非法性交易活動。

