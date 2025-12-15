泰國貓升格國家象徵 政府看準「貓經濟」寵物商機

【看見泰國 VisionThai】泰國內閣近日通過決議，將「泰國貓」定位為國家級寵物象徵，意在同時保護本土純種貓血統，並乘勢布局快速成長的寵物經濟。這項決策出自政府相關身份與文化政策單位的建議，未來「泰國貓」可被納入國家品牌敘事，作為觀光、文創與出口行銷的延伸資產。

政府指出，先前已彙整歷史與基因研究，確認泰國原生貓在外型與性格上都具獨特特徵，長期存在於宮廷、文學與民間信仰之中。此次正式點名的五大純種泰國貓，包括深棕毛的素帕拉克貓(Suphalak)、銀藍色的呵叻貓(Korat)、全球認知度最高的暹羅貓(Wichienmaat／Siamese)、全黑的貢扎貓(Konja)，以及以白毛與異色瞳聞名的白瑪瑙貓(Khao Manee)，各自代表不同文化故事與象徵。（延伸閱讀：泰國貓正式晉升國貓！五大品種獲官方認證保護）

泰國寵物產業近年成長迅速，相關研究估計2025年市場規模約890億泰銖，2026年有望突破1,000億泰銖，而全球寵物產業被看好在2030年前超過5,000億美元。泰國本身已是區域重要的寵物食品生產基地，如今再把原生貓種推上「國家代表」位置，有助於將製造優勢與文化符號結合，提升國際辨識度，為「泰國貓經濟」創造更多價值。

在政策層面，政府也瞄準周邊產業鏈效應，養貓與「把寵物當家人」的風潮，正帶動飼料、用品、醫療、保險與寵物友善住宅等一整串投資機會。研究顯示，泰國寵物醫院市場在2025年的產值約達數十億泰銖，年成長率超過一成，其中貓相關支出成長幅度明顯快於狗，顯示貓咪已成城市家庭與醫療產業的新重心。將泰國貓納入國家象徵，除了是文化定位，也為未來在寵物醫療、登記制度、保險與研發等領域投入更多公共資源建立正當性。

對家庭而言，一隻貓每年約需2萬至4萬泰銖的支出，飼料、貓砂與醫療是主要成本。相較之下，寵物保險滲透率仍低，流浪貓與棄養問題也持續累積，形成與市場成長並存的結構性風險。未來，如果政府希望把「泰國貓成為國家象徵」從象徵層級推進到制度層級，勢必得同步補上飼主責任、流浪動物管理與寵物保險等配套，讓文化資產與產業發展能在更完整的治理框架下前進。

