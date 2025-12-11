泰國貓正式晉升國貓！五大品種獲官方認證保護
【看見泰國 VisionThai】不只有大象當國寶，泰國貓咪也有官方認證了！內閣會議近期通過一項特別決議，正式授予五種泰國本土貓咪「國家寵物代表品種」頭銜。這個決定不僅為了文化傳承，更是一場搶救瀕危物種、對抗國際品種搶註的保衛戰。
暹羅貓 (Wichien Mat)、素帕拉克貓(Suphalak)、呵叻貓(Korat)、貢扎貓(Korn Ja)、白瑪瑙貓(Khao Manee)，這五位「喵星國寶」各有千秋，不僅外型獨特，更在泰國信仰、民俗和日常生活中扮演重要角色。牠們的身影出現在古老寺廟壁畫中，故事流傳在世代相傳的文獻裡。
設立「國貓」有貓膩？政府有三大盤算
泰國國貓這步棋下得很精明。首先，這些品種正面臨絕種危機，需要建立標準化管理體系來保育；其次，國際貓舍組織早已虎視眈眈，部分國家甚至準備搶先註冊這些品種，泰國必須捍衛「正統血統」地位；第三，政府看準寵物經濟和文創產業商機，希望藉此帶動觀光和文化輸出。
值得注意的是，全球獲國際認可的泰國純種貓就只有這五種，數量稀少讓牠們更顯珍貴。學術研究也證實，這些貓在體型、毛色、性格上都與外來品種有明顯差異，具備獨特的遺傳特徵。
在接下來介紹國貓之前，VisionThai 看見泰國小編還是要先呼籲大家「認養取代購買」，養貓不用拘泥品種，有緣分遇到的貓，就是能帶給你們彼此幸福的福貓喔！
五大「國貓」登場：每隻都有超能力？
素帕拉克貓：泰文直譯為「福相之貓」
素帕拉克貓(Suphalak)泰文ศุภลักษณ์直譯為「福相之貓」，這種貓的毛色是關鍵是深紅褐色帶有金屬光澤，像剛鑄好的銅器，因此被視為財富的化身。在古代泰國，商人和權貴階層特別愛養這種貓，相信能招財進寶。身形優雅修長，琥珀色眼睛炯炯有神，個性既聰明又獨立。
有趣的是，臥佛寺裡的古老壁畫就畫著牠們的身影，證明早在數百年前就已是宮廷寵兒。這個品種差點在歷史洪流中消失，幸好2024年終於獲得世界貓協會(WCF)承認，算是正式「復出江湖」。
暹羅貓：「月亮鑽石」不是浪得虛名
如果要選「最會當外交官的貓」，暹羅貓(Wichien Mat)絕對拿第一。牠們天生自帶重點色（臉、耳、腳、尾巴是深色，身體是奶油色），加上那雙深邃藍眼睛，走到哪都是焦點。
個性方面，暹羅貓超級黏人又愛講話——牠們的叫聲響亮到鄰居都聽得見。泰國古籍認為牠們身上有「九大吉祥點」包括四爪、臉、耳、尾巴...等都是帶來好運的象徵。拉瑪五世時期，暹羅貓被當作國禮送給英國外交官，從此在歐美爆紅，可說是最成功的「文化輸出」案例。
呵叻貓：能祈雨的銀色幸運貓
呵叻貓(Korat)來自泰國東北部的呵叻府，泰文名สีสวาด一語雙關，既指銀灰色，也有「愛」的意涵。泰國人結婚時喜歡送新人一對呵叻貓，祝福婚姻美滿、財源廣進。
牠們最特別的是那身「稻穗色」的銀藍毛髮，在光線下閃閃發亮，搭配黃綠色眼睛和心形臉蛋，可愛指數破表。性格上有點小醋桶，特別黏主人，被冷落會生悶氣。
民俗傳說更神奇：泰國農村有「抬貓求雨」的儀式，村民會把呵叻貓放在竹籃裡遊街，祈求天降甘霖、五穀豐收。
白瑪瑙貓：皇室專屬的白色幻獸
白瑪瑙貓(Khao Manee)泰文ขาวมณี直譯就是「白色寶石」，實在太貼切了。全身雪白長毛，最驚人的是眼睛：可能是寶藍色、金黃色，或者傳說中的「陰陽眼」（一藍一金）。
這個品種的血統高貴得不得了——過去只有皇室成員能飼養，起源可追溯到拉達那哥欣王朝。牠們性格溫和友善，對小孩和其他動物都很有耐心，難怪被封為「貓中皇后」。泰國人相信養白瑪瑙貓能提升運勢、增加財富，至今仍供不應求。
貢扎貓：黑貓其實是吉祥物
如果你以為Korn Ja只是「普通的黑貓」，那就大錯特錯了！這個被稱為「黑寶石」(Black Jewel)的稀有品種，在全球都極難找到，就連泰國本地的繁殖者也屈指可數。
Korn Ja的毛髮極細、柔軟、稀疏，光滑如絲綢，有些甚至看起來像無毛貓。牠們擁有鮮豔的金黃色大眼睛，體型修長纖細，額頭和背部有獨特的「M」型標記。Korn Ja的性格友善，甚至被形容為「像狗一樣的貓」，超級聰明又極度黏人，對陌生人也很友善。泰文名โกนจา的原意是「鶴鳴」，指的就是牠們宏亮的叫聲。
在泰國古籍《Smud Khoi of Cats》中，Korn Ja是17種吉祥貓之一，歷史上由皇室和僧侶飼養。根據古代文獻記載，這種貓能帶來財富、增添權威，具有驅邪避凶、守護家宅的力量。有些人因迷信而誤解黑貓，但Korn Ja證明了「黑貓」不僅不晦氣，更是珍稀的國寶級品種！
「國寶貓」化身泰國文化保衛戰士
泰國政府這次動作不只是發個證書那麼簡單。透過官方認證，這些貓的身價和保護等級都大幅提升，未來可能發展繁殖標準、建立血統資料庫，甚至推出相關文創商品和觀光行程。
對愛貓人士來說，能親眼見到這些「活化石」級的品種是種幸運。下次到泰國旅遊，不妨多留意，說不定在某個寺廟角落、市集攤位，就能偶遇這些走在歷史與現代之間的「國寶級喵星人」！
最後，VisionThai 看見泰國小編還是要呼籲大家「認養取代購買」，養貓不用拘泥品種，有緣分遇到的貓，就是能帶給你們彼此幸福的福貓！
核稿：陳韋如
封面來源：看見泰國 VisionThai
