泰國購物必收：4間好拍好逛的曼谷選品店

【看見泰國 VisionThai】說到泰國購物，除了大型商場、百貨外，越來越多旅人開始把「選品店巡禮」納入曼谷行程。這些隱身在巷弄、老屋或創意街區的泰國選品店，不只販售商品，更像是凝結城市文化的縮影，反映當地設計語言、生活美學與年輕世代的創意能量。小編這次精選四間風格各異、卻同樣值得走訪的店家！

泰國選品商圈1: Galileoasi sart Space

曼谷市中心的GalileOasis，匯聚選品店、咖啡廳、藝文品牌集一地，且不定時會有市集。（來源：官方社群）

藏身於曼谷市中心的GalileOasis，是許多設計迷口中的「城市綠洲」。這座由四十年老屋重新改造的複合式空間，把選品店、服飾品牌、藝廊、咖啡廳與表演場地融為一體。選物大多來自泰國小眾設計品牌與手作創作者，從服飾、飾品到生活風格物件都能找到。除了購物，GalileOasis更像是一個「會呼吸的創意社區」，不定期舉辦展覽與小型活動，是拍照、喝咖啡、看展與放鬆的好去處。

Vision Thai看見泰國小編帶你逛Galileoasi sart Space：FB、IG

地點：點我看地圖

泰國選品店2: Bask Project

曼谷咖啡廳Bask Project，同時也是選品店，不定時也有手作課程。（來源：官方社群）

位在素坤逸區(Sukhumvit)的咖啡廳Bask Project，是許多旅人的寶藏選品咖啡廳，大面木頭玻璃窗加上獨有的彩繪，非常吸睛。一樓有許多泰國藝術家的選品，明信片、貼紙、海報、帽子、陶器...等都有，非常適合來挖寶。二樓則是咖啡廳，也時不時也手作課程唷！

Vision Thai看見泰國小編帶你逛Bask Project：FB、IG

地點：點我看地圖

泰國選品店3: Oyster & Things

Oyster & Things是位在曼谷唐人街的選品咖啡廳（來源：官方社群）

Oyster & Things是一家位在唐人街附近的選品咖啡廳，以生活雜貨為主軸，逛累了也能在漂亮的角落喝咖啡唷！店內挑品融合了復古與手作元素，像走進一位收藏家的家，飾品、餐盤、器皿、畫作交錯擺放，卻意外和諧。每件物品都有細節，不論是手工感的生活器皿，或來自不同年代的飾品，都透露著一種溫柔的生活氣息。非常適合找一件獨特的小物當作泰國伴手禮，把旅程記憶帶回家。（延伸看：曼谷必玩景點一次看 文青、寺廟、商圈通通有）

Vision Thai看見泰國小編帶你逛Oyster & Things：FB、IG

地點：點我看地圖

泰國選品店4: MADBACON

曼谷Ari區必逛的選品咖啡廳MADBACON（來源：官方社群）

位在Ari區的選品咖啡廳MADBACON，也是許多遊客到曼谷阿里區(Ari)必逛店家，店內販售許多特色顏色鮮艷的雜貨，從居家用品、貼紙、襪子、藝術畫冊到街頭元素通通都有，帶有一點古怪、有點童趣，也非常適合喜歡拍照的朋友打卡唷！（延伸看：曼谷Ari區吃逛一日遊）

Vision Thai看見泰國小編帶你逛MADBACON：IG

地點：點我看地圖

