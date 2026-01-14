泰國起重機砸中火車釀22死 交通部長下令展開調查

（中央社記者李宗憲曼谷14日專電）一條由中國支持建設的泰國高鐵工地今天發生起重機倒塌事故，起重機砸中一列客運列車，導致列車出軌，至少造成22人死亡。泰國副總理兼交通部長皮帕要求鐵路局長立即前往現場，並對事故原因展開調查。

泰國副總理兼交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）今天表示，根據列車乘客名單與座位表，初步報告顯示，共有195名乘客和工作人員在列車上，他已要求國家鐵路局對事故原因進行全面、透明的調查，以防止類似事故再次發生。

根據官方下午公布的消息，截至今天下午，官方確認此事故已造成22人死亡，55人受傷。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，皮帕也向罹難者家屬表示最深切的慰問，並對所有受事故影響的乘客和居民表示關切。

報導指出，國家鐵路局代理局長阿南（Anan Phonimdaeng）表示，他已立即趕赴現場指揮救援行動，而受傷的乘客已被送往多家醫院進行救治。目前當局仍在核實傷亡人數並收集更多資訊。

這起事故發生在今天上午約9時，一台正在施工的起重機在呵叻省（Nakhon Ratchasima）倒塌，砸中一列行駛中的客運列車。

這台起重機隸屬於一項價值54億美元的高速鐵路建設工程，該計畫由中國支持，目標是在2028年前建成連接曼谷、經寮國通往中國昆明的高速鐵路，屬於中國龐大的「一帶一路」基礎建設倡議之一。（編輯：吳柏緯）1150114