泰國起重機砸火車至少32死 目擊者驚「起重機慢慢滑下來、事故過程不到1分鐘」

泰國呵叻府1月14日發生高架橋上的高鐵工程起重機滑落，砸中一列火車的重大事故，至少造成32人喪生。路透社



泰國14日發生重大工安事故，一列從曼谷開往烏汶府（Ubon Ratchathani）的火車，行經呵叻府錫基奧（Sikhio）縣、距曼谷約230公里處，被高架橋上高鐵工地滑落的起重機砸中，《曼谷郵報》報導，事故至少造成32人喪生，64人受傷。

英國廣播公司（BBC）報導，一名目擊事故瞬間的女子瑪莉彎（Maliwan Nakthon）說：「一開始掉下來的是一些小碎片，像是水泥塊這些，接著一台起重機緩慢地滑下來擊中火車，撞擊力道非常強烈，掉下來後就砸爛火車。整個過程不到一分鐘。」

一名生還的列車工作人員心有餘悸形容，當下整個人被拋飛到空中。

泰國代理總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）傍晚前往現場視察救災狀況，要求「有人應為這起事件受到懲罰並承擔責任」。他語氣嚴肅地表示：「這類事故只會是因為疏忽、跳過步驟、偏離設計或使用不正確的材料而造成。」

泰國呵叻府1月14日發生高架橋上的高鐵工程起重機滑落，砸中一列火車的重大事故。泰國代理總理阿努廷同日傍晚赴現場視察。路透社

泰國國家鐵路局（State Railway of Thailand）已宣布要對事故路段的高鐵營造商提告，初步估計這場事故造成的損害金額超過1億泰銖（約1億元台幣）。

這段高鐵工程由「義大利泰工程公司」（Italian-Thai Development Plc）承建，該公司正式名稱為「曼谷－廊開高鐵區域連通發展公司」（Bangkok-Nong Khai HSR Development for Regional Connectivity），負責林塔洪－錫基奧（Lam Takhong）段工程。

義大利泰工程是泰國最大營造商之一，去年3月緬甸強震造成曼谷興建中的審計署大樓倒塌案中，義大利泰工程也是承包商。

