泰國超夯「雞皮餅乾」禁帶入境 違規最重罰100萬元

日前有民眾出國帶回泰國熱門伴手禮「雞皮餅乾」，入境時才驚覺違規，趕快到防疫櫃檯自行通報，才沒被罰錢。而動植物防疫檢疫署也提醒，攜帶含禽畜肉類成分產品入境台灣，最高可處100萬元罰鍰。

該名民眾在Threads分享經驗，表示在機場入境時仔細查看禁帶物品清單，赫然發現泰國雞皮餅乾在列。他同行友人共帶了4包，同班機旅客也拿出好幾包，違規攜帶一包就要罰3萬元。所幸及時發現，並趕緊到防疫櫃檯自行通報，最後沒有被罰錢，他也提醒「寒假開始學生們陸續出國，在此通知幫你省3萬！」

貼文引發網友熱議，有人表示「肉類都不行入關」、「之前有帶過雞皮回來耶！以為加工過的可以，我筆記起來，嚇死」、「我以為只有豬肉水果」、「福岡雞皮餅乾也是喔！ 之前剛禁的時候不知道，而且日本又是綠色通道，後來看網友提醒才知道」。另有網友表示「去防疫櫃檯自行通報或是怕有問題的拿去詢問都是safe的，不要闖關，被狗狗聞到就是罰錢」。

事實上，防檢署已多次宣導，禁止攜帶入境的物品包括豬、牛、羊、雞、鴨、鵝等禽畜肉類製品，盆栽、土壤、昆蟲、生鮮蔬果、種子，活體動物，蛋、鮮奶、未加工的角骨毛皮，含禽畜成分的寵物食品，以及動植物用藥品。

防檢署提醒，旅客回國時若不確定產品是否能攜帶入境，應至動植物檢疫櫃台主動申報，主動詢問時即便產品無法攜帶入境，只要配合處理就不會受罰。

