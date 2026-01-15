泰國超夯「1餅乾」禁入台！最高罰百萬 網嚇暈：導遊還狂推必買

泰國人氣的炸雞皮餅乾，禁止攜入台灣。翻攝網路



不少中小學生準備開始放寒假，許多家長也會趁過年出國旅遊。不過如果去泰國記得，一款當地超商瘋搶的「雞皮餅乾」，台灣動植物防疫檢疫署（防檢署）就曾經提醒，除了含有豬肉的製品外，有「禽畜肉類成分」的產品（如雞、鴨、鵝、牛、羊等）通通受到管制。對此，有網友驚呼，「之前不知道也帶過，嚇死」、「導遊還狂推要買」，引發討論。

台灣動植物防疫檢疫署（防檢署）曾在官方臉書宣導，除了豬肉製品以外，凡是含有禽畜肉類成分的產品，包括雞、鴨、鵝等相關加工食品，同樣也是屬於受管制物品。另外，有毛小孩的旅客也常見攜入違規品項也有犬貓食品，另外炸雞皮（餅乾）、糖心蛋及從機上攜出含肉餐點等。防檢署指出，若被發現違規攜帶炸雞皮入境，初犯罰3萬元，第2次罰30萬，第3次則會重罰100萬。

雞皮製品包括餅乾，也不能攜入台灣。防檢署臉書

網友也Threads發文提醒，返台入境時才驚覺行李箱中的雞皮餅乾屬於禁帶品，所幸第一時間衝到「檢疫櫃台」通報申報，驚險躲過新台幣3萬元以上的重罰。

不少過來人紛紛留言哀號，「之前不知道也帶過，嚇死」、「導遊還推薦大家買，結果在機場大家瘋狂狂嗑」，甚至有人被迫在國外分送路人，就怕帶回台灣會讓荷包大失血。

