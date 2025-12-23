泰國軍隊突擊邊境賭場！驚見獅子黑熊遭遺棄 關鐵籠「禁水禁食」飢餓見骨

泰國軍隊巡查泰柬邊境賭場區時，意外揭發了一起殘酷的野生動物遺棄事件。（泰國國家公園、野生動植物保護局提供）

泰國海軍陸戰隊日前在收復並巡查位於泰柬邊境的Thmor Da賭場區時，意外揭發了一起殘酷的野生動物遺棄事件。

綜合泰媒報導，這處建築物，原為中國投資集團的住所，在近期區域武裝衝突爆發後已淪為廢墟。軍方在搜查1棟曾被當作指揮部的建物時，發現內部設有大型金屬鐵籠，裡頭竟囚禁了2隻獅子、2隻亞洲黑熊及1隻馬來熊。

這5隻猛獸被發現時皆處於極度飢餓的狀態。（泰國國家公園、野生動植物保護局提供）

根據海軍總司令部發言人帕拉少將與達勒特遣部隊昨（22日）的報告，這5隻猛獸被發現時皆處於極度飢餓的狀態，由於飼主在衝突發生後便不知去向，這群動物已至少斷水斷食長達3到4天，瘦削的身軀甚至能清晰看見肋骨。由於長期挨餓導致動物情緒異常焦躁且具備高度攻擊性，搜查士兵在第一時間無法安全靠近，只能先將隨身攜帶的乾糧與飲水投進籠內暫時止飢。

泰國國家公園、野生動植物保護局（DNP）接獲通報後，隨即於週一派遣專業獸醫團隊趕赴現場評估。局長阿塔波指出，雖然救援刻不容緩，但行動面臨雙重困難：一方面是該區域仍有地雷殘留的隱憂，軍方必須先行清場排雷，確保重型吊掛機具能進入現場；另一方面，這批動物目前的體質極度虛弱，若為了遷移而施打鎮靜劑，極可能引發心臟衰竭而死亡，醫療團隊必須在安全與急迫性之間取得平衡。

目前的救援計畫預計於今日正式展開，軍方與保育人員將嘗試把鐵籠整體搬移出境。一旦行動順利，3隻熊將被送往春武里府的邦拉蒙野生動物繁殖中心安置，而2隻獅子則將運往拉差汶里府的考松野生動物繁殖中心，由專業人員接手後續的醫療照護與復健工作。

