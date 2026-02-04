泰國軟實力再進化！「泰服 x 牛仔褲」顛覆傳統 穿出最潮泰味

【看見泰國 VisionThai】傳統泰服不再只是婚廟儀式的專屬！近來曼谷街頭與社群掀起一波「泰服牛仔穿搭」熱潮：將優雅的泰式披肩(สไบ;Sabai) 與率性牛仔褲混搭，這股打破框架的視覺衝擊，已成泰國年輕一代展現文化自信的「時尚標配」。這股泰式軟實力是怎麼吹起來的？快跟著VisionThai看見泰國小編一探究竟！

泰服也能這樣搭！現在泰國吹起「泰服 x 牛仔褲」穿搭挑戰 搭出最潮流泰味（來源：IG kook_indyz、magxnn_）

泰服牛仔褲混搭，是2026泰國最夯穿搭！（來源：IG modex.z）

從 "Bangkok City" 吹起全泰潮流風潮

這場時尚革命的幕後推手，正是泰國演藝圈的全能天后KT KRATAE (Kratae Rsiam)。她在推出的最新單曲《Bangkok City》的 MV 中，用全新視角展現曼谷城市之美。同時也發起社群線上活動「#BangkokCityChallenge」，鼓勵網友以創意風格展現泰國之美。

廣告 廣告

她在發起活動的貼文中，大膽打破規則，將原本代表莊重、優雅的泰式披肩，直接與美式街頭感的寬鬆牛仔褲進行碰撞。再疊加浮誇的泰式傳統金飾，這種潮流味十足卻又充滿泰味的視覺呈現，不僅讓單曲爆紅，更讓泰國傳統元素成功從傳統寺廟走入街頭。

泰國歌手KT KRATAE在社群發起#BangkokCityChallenge，吹起泰服牛仔褲穿搭風潮。（來源：KT KRATAE IG）

泰國歌手KT KRATAE在社群發起#BangkokCityChallenge，吹起泰服牛仔褲穿搭風潮。（來源：KT KRATAE IG）

為何能從MV 成為泰國全民穿搭運動？

視覺張力的混血美學 ：將泰式披肩的精緻絲綢質感，與水洗牛仔褲的粗獷不羈結合，創造出極具現代感的視覺藝術，完全符合Z世代對「反差美」的追求。

「零門檻」時尚參與 ：牛仔褲是每個人衣櫃都有的單品。消費者只需購入一條泰式披肩或一塊布料，就能低預算地完成時尚改造，大大降低了潮流的進入門檻。

社群病毒式的挑戰賽：Kratae隨後發起了#BangkokCityChallenge。透過20萬泰銖獎金與舞蹈挑戰，讓年輕人在社群上盡情展現創意。這不僅是時尚穿搭，更演變成一場大型的文化參與活動。

在IG上可以看到滿滿的「#BangkokCityChallenge」挑戰（來源：網路截圖）

穿搭攻略：如何穿出最潮的「泰服x牛仔褲」

上半身 | 焦點所在 ：選擇色彩鮮豔或帶有金線編織的泰式披肩，以斜背或纏繞在胸前，改造成為無肩帶上衣的效果。

下半身 | 隨性基調 ：捨棄窄版，改用寬鬆版型或水洗破洞牛仔褲，中和上半身的華麗感，呈現休閒隨性感。

配件 | 關鍵細節：建議在腰間繫上金色的泰式飾帶，並疊戴多層泰式手鐲，增添層次感，打造奢華街頭風。

2026年到泰國旅遊，不妨和朋友們挑戰這套最最潮的「泰服牛仔穿搭」。但要特別留意：進出寺廟或莊嚴古蹟時，仍須遵守服裝規範（如不得露肩、露腰、穿破褲等），建議這套穿搭留在逛街、喝咖啡或在文創區街拍時穿，才能拍得開心又禮貌喔！

更多VISION THAI看見泰國報導

6個質感泰國編織包品牌｜曼谷、清邁、普吉人氣推薦

4個泰國設計品牌outdoor咖必收！襪子、帽子到瑜伽服 打造樂活美學

