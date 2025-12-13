泰國轟炸柬埔寨軍事據點！川普宣布雙方同意停火

泰國與柬埔寨邊境衝突再升溫，今天清晨，泰國軍方罕見出動F-16戰機，轟炸邊境關鍵橋梁。前一天甚至襲擊柬埔寨軍事據點。至於美國總統川普，才證實已經打給泰柬兩國領導人，並且稱雙方已經同意停火，但依舊不斷傳出攻擊，泰柬情勢，持續白熱化，儘管美國前總統川普日前介入斡旋，但顯然沒有奏效，雙方戰火一觸即發。

泰國與柬埔寨邊境軍事衝突再度升溫，雙方於7日爆發新一輪衝突，泰國更於12日透過國防部官方管道發布空襲柬埔寨軍事據點的影片，畫面可見目標爆炸冒出濃煙。美國總統川普已介入調停，聲稱雙方已同意停火，但泰國總理阿努廷雖證實與川普通話，卻強調泰方是自衛反擊而非挑起事端。此次衝突導致無辜百姓流離失所，許多柬埔寨民眾目前仍在臨時避難所生活，等待局勢平息。

在泰柬邊境緊張情勢持續升級的同時，一段驚險影片引起關注。影片中可見泰國軍人和大陸記者在草原上奔逃，他們正在採訪時突然聽到槍聲，立即就地掩護，確認安全後才起身跑回採訪車避難。這段緊張場面展現了邊境衝突的危險實況。

泰國於12日透過官方管道發布對柬埔寨軍事據點發動空襲的影片，使得緊張局勢進一步升溫。在情況不斷惡化之際，美國總統川普插手調停。川普表示，美國在泰國和柬埔寨之間做得很好，已經讓雙方停下來，並認為當天已經把事情理順解決了，泰柬情況良好。他聲稱在通話後，泰柬雙方已同意停火。

泰國總理阿努廷雖然未明確提及會停火，但證實了與川普的熱線通話。阿努廷向川普解釋，泰方並非率先挑起事端對柬埔寨發動攻擊，而是出於自衛進行反擊。這番說明顯示出泰國方面試圖為其軍事行動辯護的立場。

在泰柬衝突中，無辜百姓成為最大受害者。柬埔寨大量物資於週五抵達臨時避難所，但民眾仍然無奈不知何時能恢復正常生活。一位柬埔寨民眾表示，她比較不擔心自己，更擔心的是年幼的孫子孫女，她每天都祈禱這一切能夠結束，希望泰國能停手，讓他們能夠和平生活。

京都大學東南亞研究中心教授Pavin Chachavalpongpun分析指出，泰國高層與泰柬邊境詐騙集團間似乎存在密切聯繫的醜聞，這場戰爭可能是一種策略，目的在於轉移國內問題視線。考量泰國當前的國內政治危機，泰柬停戰協議的瓦解可能就是為了轉移注意力。專家認為，雙方何時能夠具體停戰，目前仍難以預測。

