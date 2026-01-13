泰國迪士尼樂園有望！擬打造東南亞首座園區 串連三機場高鐵拚觀光​

【看見泰國 Vision Thai】泰國迪士尼有望！泰國政府正評估在東部經濟走廊(Eastern Economic Corridor，EEC)引進迪士尼樂園(Disneyland)等國際級主題樂園投資案，規劃於春武里府新開發的東部新城(EECiti)興建結合運動賽事與休閒機能的綜合娛樂園區，目標成為東南亞首座迪士尼樂園據點，並帶動連接三大機場的高鐵建設及周邊開發。

相關經濟部門表示，政府以東部經濟走廊為核心發展戰略，規劃在春武里府邦拉蒙縣華野次區打造EECiti新城，定位為結合運動賽事、購物商場、飯店與住宅的綜合城市，並將引入迪士尼樂園等世界級主題樂園視為帶動整體投資的旗艦項目。官方認為，若能成功爭取迪士尼品牌落地，泰國有望成為東南亞首個擁有迪士尼樂園的國家，提升在亞洲觀光版圖中的能見度與品牌形象。​

泰國方面正參考東京迪士尼(Tokyo Disneyland)模式，傾向由本地投資人負責土地取得與建設營運，華特迪士尼公司(The Walt Disney Company)則透過品牌與角色智慧財產授權收取權利金，以平衡雙方風險與報酬結構。​

在交通上，有意把潛在的迪士尼樂園視為連接廊曼國際機場(Don Mueang International Airport)、素萬那普機場(Suvarnabhumi Airport)與烏塔堡機場(U-Tapao International Airport)的三機場高鐵計畫(High-Speed Rail Linking Three Airports Project)，欲藉由大型主題樂園帶動高鐵運量與機場客流增長，加速東部經濟走廊整體交通網的成形。規劃亦包括未來在芭達雅高鐵站、EECiti與綜合娛樂園區之間建置電車系統，讓國際旅客能以大眾運輸便捷往返。​

若迪士尼樂園落地泰國，將成為全年型家庭旅遊與主題樂園旅遊的新焦點，有助於吸引更高停留天數與更高消費力的客群，赴泰旅遊兼遊迪士尼被視為更具成本效益與可及性的選擇。​

為符合國際品牌要求，政府強調EECiti娛樂園區不會規劃賭場，確保整體環境與迪士尼一貫的家庭與親子形象相符。目前已有多家泰國企業與投資人表達參與意願，政府初步方向是優先洽談迪士尼直接參與投資，尚未公布正式落地時間與啟用時程。​

整體而言，泰國擬在EEC打造東南亞首座迪士尼樂園，不僅是單一觀光項目招商，而是結合東部新城開發、高鐵三機場交通樞紐與無賭場娛樂城市定位的綜合戰略。若計畫最終成形，將有機會推動東部經濟走廊由工業與物流重鎮，升級為兼具國際主題樂園、運動賽事與親子旅遊的多元觀光新核心，為泰國旅遊與投資版圖開啟新階段。​

