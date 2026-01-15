泰國連續發生兩起吊車事故 一名德國人死亡

（德國之聲中文網）泰國周三（1月14日）發生吊車倒塌導致火車出軌、至少32人死亡的事故後，周四再度發生吊車在高速路倒塌砸中汽車、兩人死亡的事故。

在周三嚴重的火車事故中，也有一名德國人喪生。泰國外交部證實這一消息，並向罹難者家屬表示哀悼。這名德國人的身份尚未公開。

新聞平台Thaiger引述這名德國罹難者的泰國妻子說，火車的車頂突然塌陷。她自己幸存，但丈夫當場死亡。據泰國外交部信息，也有一名韓國人喪生。

涉事公司

泰國交通部長稱，建築公司“意大利泰國發展”（ITD）涉及這兩起吊車事故。

泰國首相阿努廷周四表示，政府正在取消與“意大利泰國發展”公司的兩項相關合同，並將采取法律措施。

交通部長皮帕表示，同時下令暫停 “意大利泰國發展”公司十余個有國家參與的在建項目，予以審核。

在周四的事故中，用於修建一座高速公路高架橋的吊車倒塌，砸中下面道路上的兩輛汽車。

而在周三的事故中，用於修建高速鐵路高架結構的吊車倒塌，砸中下面的火車。

該高鐵項目將連接泰國與中國，途經老撾。東南亞第二大經濟體泰國正在大力發展基建。

1958年由意大利和泰國合作成立的“意大利泰國合作”公司發表聲明稱，承擔責任，將為兩起事故提供賠償。

引發民憤

周三的火車事故已在泰國引發民憤，因“意大利泰國發展”公司也是去年3月倒塌的曼谷大樓的承包商之一。當時緬甸地震引發大樓坍塌，造成至少89人死亡。

曼谷大樓倒塌事故後，23名個人和公司被起訴，其中也包括“意大利泰國發展”公司總裁以及該項目合資伙伴中國中鐵十局的當地負責人。

（路透社、德新社、美聯社）

