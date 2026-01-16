泰國逮捕27歲台灣男子 疑跨國販毒集團重要主謀
（中央社曼谷16日綜合外電報導）泰國緝毒當局已經逮捕一名台灣男子，據傳他是一個跨國販毒集團的重要主謀，警方在搜查住處期間，發現藏於地毯等物品當中的疑似毒品物質。
泰國媒體「鮮新聞英文報」（Khaosod English）報導，這名27歲的台灣嫌犯昨天在首都曼谷亞速區（Asok）一間公寓內被逮捕。
泰國警方表示，該嫌犯是一個國際販毒集團的主要統籌者，前科累累逃避通緝，之後入境泰國。
警方在公寓內搜出大約5克的K他命和大量可疑物品，包括幾塊地毯、一台縫紉機與縫紉工具。
調查人員也說，那些地毯縫有隱藏夾層，內含疑似毒品的白色粉末。這些粉末正被詳細鑑定。
深入調查發現，他涉嫌擔任這個販毒網絡的「大腦」，負責策劃並指揮毒品走私出境等行動。
警方還提到，相關情報指稱，先前有總重量約10公斤的兩箱液態海洛因從寮國走私到台灣，調查人員認定該男子是這次走私的策劃者。
調查資料顯示，這名男子因為4項嚴重刑事罪嫌遭台灣政府通緝：殺人未遂、參與犯罪組織、詐騙及竊盜。
他已經被移送泰國緝毒局（Narcotics Suppression Bureau），將依據當地法律遭到起訴。同時，泰國相關當局正和包含台灣在內的國內外機構協調合作，以擴大調查並追捕該販毒網絡的其餘成員。
泰國緝毒局指出，將繼續擴大調查範圍，防止泰國成為國際犯罪集團的安身之處，並會跟台灣官員密切合作，以確保法律程序能全面執行。（編譯：陳彥鈞）1150116
