泰國遊客數位支付Tourist DigiPay將上路！加密貨幣消費每月上限50萬泰銖

【看見泰國 VisionThai】泰國即將成為東南亞首個允許遊客使用加密貨幣消費的國家。「遊客數位支付」(Tourist DigiPay)計畫預計在旅遊旺季前上路，外國遊客可將比特幣等數位資產兌換成泰銖消費，每月最高可兌換50萬泰銖。

這項由證券交易委員會(SEC)、泰國銀行和反洗錢辦公室(AMLO)共同開發的計畫將試行18個月，旨在吸引更多國際遊客，同時促進泰國數位經濟發展。

遊客須先完成身分認證(KYC)，提供護照和生物識別資料。通過驗證後，系統將開設數位資產錢包和遊客電子錢包兩個連結帳戶，即可將加密貨幣兌換成泰銖，透過PromptPay QR碼支付。

數位支付服務可在餐廳、購物中心、按摩店和配合的商家使用，但禁止在金店、珠寶店、佛牌古董商、賭場等高風險場所消費。支付上限為商家QR碼每月50萬泰銖，小攤販個人QR碼每月5萬泰銖。

遊客離境時，錢包餘額須透過原服務商兌換回數位資產，退還金額不得超過原始兌換金額，確保資金僅用於旅遊消費。

Gulf Binance旗下Binance TH執行長尼倫(Nirun Fuwattananukul)表示，泰國透過監管沙盒實際測試加密貨幣支付，展現數位資產領域的前瞻性。證券交易委員會強調，嚴格監管將確保平台不會成為洗錢管道，同時協助中小企業提升競爭力。

隨著全球加密貨幣持有者增加，這項計畫可能成為泰國吸引年輕、高消費力遊客的新優勢。

核稿：陳韋如

封面來源：官方社群