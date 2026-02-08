泰國選民投票 (圖)

其他人也在看
民進黨台北市長人選年前出爐？才說「盼那人點頭」 新潮流要角最新回應
2026地方大選各陣營布局進入白熱化階段，民進黨方面台南、高雄等南部縣市初選結果出爐後，又以首都台北市長人選最受到關注，日前雖壯闊台灣創辦人吳怡農開響第一槍，表態力爭民進黨提名，但綠營可能人選仍是傳聞不斷。日前曾說最強人選「大家心裡有數的」前立委段宜康今（6）日重申，一定會推出最優秀的人選，但盼外界要有耐心。2026年九合一大選將在11月28日登場，民進黨4......
國民黨最年輕發言人出戰 楊智伃投入松信議員初選
國民黨前發言人楊智伃今日於吳興市場宣布投入台北市松山、信義區市議員選舉，強調年輕世代上陣不是明天，就是現在。面對黨內初選，楊坦言若沒有民意的基礎，無法回到地方服務，正義只會停留在空氣中，現已準備好代表年輕世代傳承戰力。至於會不會找前國民黨主席朱立倫站台，楊智伃說接下來會邀請非常多重量級來賓一起來推薦自己。
國民黨雲林縣長人選出爐 張嘉郡對決劉建國
國民黨雲林縣黨部今天（6日）召開委員會議，由黨部主委簡明欽主持，會中綜合地方各界回饋後，決議報請黨中央提名立委張嘉郡參選2026年雲林縣長，相關提名案預計於3月4日
謝龍介控內定正副議長 陳亭妃斥抹黑
國民黨台南市長參選人謝龍介6日網路直播中指出，民進黨初選過關的陳亭妃自詡準市長身分，已內定未來的台南市正副議長人選、招募小內閣、啟動開發案；陳亭妃駁斥謝在編故事抹黑。「挺憲派」議長邱莉莉率黨內19位議員一同登記台南市議員黨內初選，陪同的立委林俊憲表示「大選時母雞照顧不到的，小雞要更團結」，暗指陳若整合議員未果，黨內紛爭恐延伸至議長選舉。
民進黨台北市母雞是誰？段宜康喊話：一定會推出最優秀的人選
即時中心／潘柏廷報導前記者馬郁雯今（6）日上午在前綠委段宜康陪同下，前往民進黨台北市黨部登記議員初選，爭取中正萬華議員參選人提名，同時擔任8屆港湖市議員的李建昌，也陪同交棒對象、律師陳又新登記。不過外界更好奇民進黨台北市長人選究竟是誰母雞帶小雞，段宜康受訪則喊話「請大家共同期待，民進黨一定會推出最優秀的人選，帶領年底的大選」。馬郁雯、陳又新今日上午分別在段宜康與李建昌陪同下，前往登記黨內市議員初選，並繳交相關登記費用；陳又新受訪表示，雖然兩人心情緊張，還是抱著興奮的心情過來，「但聽到點鈔機的聲音比較痛一點，雖然大家說我是律師，但還是一筆不小的花費，希望有好的結果」。輪到馬郁雯受訪則坦言，和陳又新一樣聽到點鈔機的聲音時，也覺得心在淌血，但沒關係，態度拿出來，一定可以在初選順利過關、大選時候高票當選，為想服務的選區共同服務。民進黨台北市中正萬華議員擬參選人馬郁雯（左）、民進黨台北市內湖南港議員擬參選人陳又新（右）。（圖／民視新聞）「最近屬於移動式唐老鴨狀態」，馬郁雯解釋，反覆出現聲音好了又沙啞的情形，而自己早上5時30分就出門，包含掃市場、站路口一路到晚上跑所有鄰里行程，到最後追垃圾車，基本上都已經深夜11點，即便枇杷膏怎麼喝好像都沒什麼用，「但沒關係，這是努力的證明，大家都看得到」。段宜康則說，自己跟李建昌是1994年參選一起當選，已經超過30年，兩人現在心情像母雞帶小雞的「母雞」及媽媽，充滿期待與緊張，希望兩位能靠著努力順利當選；兩位都是有論述力、有理想、認真的年輕人，也希望李建昌能將8屆議員的功力，灌注給兩人。段宜康喊話，希望可以和馬郁雯一起努力，「我沒有完成的工作，希望她（馬郁雯）能夠接著把我們共同理想完成」。民進黨台北市內湖南港議員擬參選人陳又新（左）、民進黨台北市內湖南港議員李建昌（右）。（圖／民視新聞）李建昌則表示，今天是非常高興的心情，跟新一代陳又新、馬郁雯到台北市黨部登記初選，證明自己能卸下重擔，「整個理念就是選賢與能，希望能將棒子一代一代傳給優秀、能夠發揮問政功能的下一代，陳又新和馬郁雯應該都符合這樣的期待」。因此，李建昌喊話，希望兩人能夠順利通過初選，並在大選順利脫穎而出，但兩人選區說起來結構對新人不利，因為堅強對手非常多，新人要殺出重圍，真的要靠所有支持者共同把優秀新人舉上去。針對台北市長人選部分，段宜康坦言「我也很期待與緊張」，但同時他也認為，大家要有耐心，中央黨部也知道支持者的焦慮，但是本來就不是容易的工作，首都市長候選人的產生本來就要一段過程，也是選戰一部分，「請大家共同期待，民進黨一定會推出最優秀的人選，帶領年底的大選」。原文出處：快新聞／民進黨台北市母雞是誰？段宜康喊話：一定會推出最優秀的人選 更多民視新聞報導老鼠橫行！吳靜怡批「柯蔣該負責」北市不要驚嚇版的迪士尼中國人滿街跑恐成真？國台辦竟希望「恢復兩岸直航」 陸委會說話了核三真要重啟？龔明鑫認3月會提出再運轉計畫
澎湖年底選戰人選出爐！民進黨縣黨部公布完整名單
民進黨澎湖縣黨部今（7）日召開縣黨代表大會，公布2026年底地方選舉提名名單。繼4日中執會正式提名澎湖縣長陳光復代表角逐連任後，縣黨部一致支持陳光復及馬公市長黃健忠連任，並公布年底議員、代表選戰提名參選人名單。
時事焦點／2018慘敗陰影再現 九合一選舉綠籠罩三隱憂
民進黨九合一選舉布局，執政的南2都初選落幕，6都市議員初選馬上全面開打，表面上看似按表操課，實則暗潮洶湧。被黨內視為「非保不可」的高雄、台南，在市長初選落幕後，整合問題浮上檯面，尤其高雄，不僅派系裂痕未癒，外部的網路輿論更出現高度協同的攻防操作，讓綠營高度警戒。與此同時，執政團隊內部磨合未竟，政策溝通頻頻失速，公民社會的不滿情緒逐步累積；加上假訊息與認知作戰來勢洶洶，綠營過往引以為傲的「空戰優勢」明顯下滑。黨內人士直言，不少人將年底選戰與2018年地方選舉類比，若高雄失守，即便其他縣市有所斬獲，整體選舉也難稱勝利。
「吸票王」高嘉瑜回鍋港湖參選議員 何孟樺坦言壓力大盼鄉親支持連任
年底地方選舉腳步逼近，民進黨台北市議員黨內初選也正式開跑，並預計於春節後進行民調，決定各選區最終出戰名單。其中，高嘉瑜於2024年立委選戰中，在三腳督局勢下競選連任失利，如今領表登記參與市議員初選，盼重返港湖選區，繼續為地方服務，動向備受矚目。高嘉瑜過去以高...
韓國瑜幕僚參戰！ 北市「松信」藍優勢區 新人搶破頭
台北市 / 綜合報導 國民黨松山信義區市議員初選大爆炸，立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，今(7)日上午正式宣布參選，韓國瑜第一時間轉發力挺子弟兵，而許原榮還有另一個身分，是在前立委費鴻泰辦公室擔任主任長達23年，但立委徐巧芯子弟兵也動作頻頻，若最後也參與松信初選，被解讀將上演芯費大戰2.0。國民黨台北市議員擬參選人許原榮說：「你好，謝謝，懇請大家支持。」國民黨台北市議員擬參選人李煥中說：「你好，我是新人煥中。」兩組議員擬參選人同時率領團隊，現身北市南京公寓市場掃街，其中韓國瑜辦公室主任許原榮，今(7)日一早正式在社群宣布參選，還找來立委王鴻薇幫忙站台。立委(國)王鴻薇說：「因為我自己過去擔任台北市議員，所以那個時候，原榮其實對我們的幫忙非常非常多，所以對我來講，現在是一個投桃報李的時刻。」有「地方母雞」加持許原榮氣勢似乎更勝一籌，同場較勁的富錦里里長李煥中則是單打獨鬥。國民黨台北市議員擬參選人李煥中說：「因為上週王鴻薇委員有跟我一起走草埔市場，所以今天的話其實是在南京市場是第二站，所以說(同場許原榮)那是一個不期而遇。」攤開松信選區原先五席議員中，王鴻薇和徐巧芯已經選上立委空出兩席，也成為藍營新人一級戰場，不只許原榮和李煥中，前國民黨發言人李明璇和楊智伃，青工會總會長滿志剛，都已經表態爭取，另外也傳出立委徐巧芯辦公室主任陳暉可能參戰。然而許原榮曾任前立委費鴻泰辦公室主任長達23年，若對上陳暉是否上演芯費大戰2.0？國民黨台北市議員擬參選人許原榮說：「選舉就是一個競爭嘛，那競爭難免會有一些摩擦，基本上，我不覺得黨內有存在這種無謂的，那個什麼，什麼(芯費)之戰的一個延續。」國民黨議員初選，擬參選人各自卯足全力爭取出線。 原始連結
藍營新竹縣長選戰民調混亂 黃揚明：若失守黨主席要負全責
國民黨在新竹縣長初選陷入混戰，美麗島電子報民調顯示三腳督對決中，徐欣瑩以32.3%暫時領先鄭朝方27.3%及陳見賢16.5%。然而國民黨初選爭議持續延燒，資深媒體人黃揚明痛批國民黨中央無能，更直言若新竹縣失守，「黨主席須負百分之百的責任」。
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
外媒預測台灣隊先發陣容鬧烏龍！網友滿頭問號：這什麼啦？
體育中心／綜合報導大聯盟今（2/6）直播揭曉各隊經典賽30人名單，美媒《Talkin' Baseball》隨後預測台灣隊先發陣容，排出來的名單卻讓不少網友滿頭問號，留言直呼：「這什麼啦？」
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光
台北市驚傳8億人瑞祕婚爭產風暴！102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護，在家人不知情下登記結婚。子女控訴賴女趁父親失智「騙婚」侵吞8億身家及已轉移的2億資產，並在醫院上演搶人衝突。鄰居證實王翁精神狀態「時好時壞」，常恍神聽不懂人話，認知能力受損。戶政事務所表示依法受理，無權否決。目前王翁已由子女接回，家屬將訴請婚姻無效並追討資產。這場牽動數億資產的豪門爭奪戰，真相待司法釐清。
經典賽》韓媒怕了！警戒「韓國殺手」林昱珉：中華隊不再是黑馬
隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）各國30人名單揭曉，中華隊實力引發亞洲各國高度關注。韓媒《OSEN》撰文分析，直指中華隊投手戰力相當強悍，已不再是過去印象中的「黑馬」，而是能與韓國平起平坐、正面抗衡的勁敵；文中更特別點名旅美左投林昱珉，封其為韓國隊必須高度警戒的「韓國殺手」。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。