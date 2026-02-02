泰國選民清晨排隊提前投票 盼經濟穩定改善民生

台泰時報今天(2日)報導，泰國提前投票於2月1日登場，全國多地投票所一早即出現排隊人潮，顯示選民參與意願高漲。包括曼谷的巴威區、邦蘇區，以及北部重鎮清邁，均可見大量選民在投票站正式開放前即到場等候，整體投票流程順暢，秩序良好。

在曼谷巴威區，第21選區的提前投票設於蘭甘亨大學邦納校區。投票所開放後，選民陸續進場，即使天氣炎熱，現場仍維持良好動線，未出現壅塞情形。現場工作人員分工明確，協助查驗名冊、引導投票程序，使多數選民在5分鐘內即可完成投票。

廣告 廣告

不少選民受訪時表示，參與投票是對未來表達期望的重要方式，尤其希望在經濟發展、民生改善及生活品質提升方面看見具體改變，讓國民能擁有更穩定的生活基礎。

在邦蘇區區公所，同樣出現踴躍投票景象。清晨即有民眾到場排隊，部分選民在投票站尚未開放前便已等候，反映社會對此次選舉的高度關注。現場流程順暢，等候時間短，投票體驗整體良好。

清邁方面，第一選區提前投票設於清邁國際會展中心。投票日上午，選民陸續前來辦理報到與資料核對，現場氣氛熱絡，人潮穩定流動。相關單位表示，完善的事前規劃與人力配置，有助於確保提前投票順利進行，讓選民能在便利且有效率的情況下完成投票。 (編輯:柳向華)