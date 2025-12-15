中央社

泰國邊境避難中心醫護人員為居民問診 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

數千名泰國邊境居民湧入泰國武里南府的避難中心，當局安排醫護人員為居民提供醫療服務。圖攝於12日。

中央社記者李宗憲武里南府攝 114年12月15日

