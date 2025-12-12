泰國邊境避難所人滿為患 完善設施難解居民心中焦慮

（中央社記者李宗憲武里南府12日專電）泰柬邊境衝突導致數十萬邊境居民被迫離開家園，許多人在短短半年間已是第二次逃離戰火；緊鄰邊境的武里南府的國際級賽車場已成大型避難中心，當局備妥帳篷、衛浴設備、食物和兒童設施，仍無法消除居民心中的焦慮。

泰國武里南府（Buriram）市中心的國際賽車場，數個巨型帳篷依序排列，分別作為居民的休息區、醫療中心、衛浴設備、洗衣區和兒童遊戲區，遠遠就能聽到歡樂的音樂聲，也有小朋友在大型彈跳床上歡樂彈跳或互相追逐。另一旁，則有志工團體發送便當和水。

廣告 廣告

「昌國際賽車場」（Chang）因泰柬邊境衝突，7日開始作為近萬名居民的避難中心，當局很快就完整建置臨時設施安置居民，場內如嘉年華的歡樂氛圍或許能提供慰藉，但多數居民臉上仍藏不住焦慮與不安，再多的笑聲也無法掩蓋他們正在躲避戰火的殘酷現實。

孔瑞特（Kongrit Phaengcharoen）一家住在距離邊境約7公里的村莊，他說，這次戰事比7月的衝突更為激烈，砲擊頻率高、聲響也更大，幾乎來不及準備便匆忙逃離家園。

他與家人共20人撤離到避難中心，他告訴中央社，此次砲擊頻率遠超過以往：「之前一天可能1到2次，這次幾乎是每10分鐘或5分鐘就一次，天天都有，很可怕。」

孔瑞特回憶，7日傍晚收到撤離通知後，全家幾乎是「立刻上車」，村長一路透過電話更新狀況，「沒有人敢拖，因為砲聲越來越近」，他和一家人只能倉促拿幾件衣服離開，至今仍無法得知何時返家，只能繼續等消息。

很多住在邊境的泰國居民以橡膠園、種植甘蔗或稻作維生，桑加（Sanga Lapphasai）是其中之一。她與2名孫女逃到避難中心，另外還有兩名家人留守家園。她向中央社表示，夜間時，常需出門割樹膠，與柬埔寨距離僅有1至2公里，「真的很害怕，凌晨割膠時最怕聽到爆炸聲」。

桑加表示：「這次衝突是每天發生，聲響很大，但還好沒有落在她的村落。」她更擔心就讀高中、患有心臟病的孫女狀況，只盼局勢趕快緩和，解決分歧。

桑加擔憂地說：「我很怕事態持續下去，傷亡人數也會增加。雖然我家沒事，但沒辦法工作，大家的生活都受衝擊。」

另一名居民梅帕特（Mepat Saijam）則和丈夫及家中的寵物狗一起撤離，她的丈夫在橡膠園工作，負責割膠；她自己也靠橡膠園維生。但衝突發生後，整個村子都停工了。「我們沒辦法工作，大家都停下來，所以完全沒有收入。」

目前安置中心仍持續湧入撤離民眾，武里南府社會安全辦公室人員表示，多數居民倉促撤離，缺乏物資，相關單位目前正在安置中心協助登記和評估，確認居民身分，後續將依規定向相關單位呈報，並提供失業、傷病或其他補助。（編輯：陳慧萍）1141212