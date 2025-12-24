泰國醫學系學霸偶像來了！「首跨國拍電影」大談三角戀 1月訪台會粉絲

記者王培驊／台北報導

《愛的戀習生》呈現自媒體時代青春群像 引發Z世代族群熱烈討論。（圖／原創娛樂 提供）

泰國新世代男團 PROXIE 成員 Gorn Wannapairote 人氣正蔓延亞洲，12 月剛在泰國舉辦個人演唱會，接下來也將隨團體展開亞洲巡迴行程。他也確定於一月初旋風訪台，為即將於1月30日上映的電影《愛的戀習生》提前暖身。

泰國男團 PROXIE 成員 Gorn 一月初旋風訪台 為《愛的戀習生》上映暖身。（圖／原創娛樂 提供）

該片為超人氣熱播影集《K-DOL 愛心增加學院》推出的電影版，聚焦自媒體當道時代的校園生活，集結多位高人氣 KOL 演繹在流量與夢想之間掙扎的青春群像，自影集播出以來便在社群平台引發 Z 世代熱烈討論。Gorn 在片中飾演校園人氣男神「Sky」，高挑冷酷的外型一登場便吸引全校目光，無論才藝表現或舞台魅力都備受矚目。這個看似前途一片光明的角色，實則背負著家庭期待與自我懷疑，在追逐夢想的過程中不斷掙扎。

廣告 廣告

Gorn 在片中大方秀精實身材 與女主角許紫柔有多場親密互動。（圖／原創娛樂 提供）

戲外的 Gorn 本人是不折不扣的高材生，擁有學霸等級的醫學院背景，更有著才華洋溢的音樂創作天賦。作為首次跨國參與影視作品，Gorn將身為偶像的生命經驗自然融入角色，透過吉他與歌唱展現舞台實力，成功詮釋外冷內熱的校園男神形象。片中他不僅大方展現精實胸膛，與女主角許紫柔有多場親密互動，也與清新型男于常祐正面交鋒，上演一段校園版的「愛情選邊站」。一邊是高冷酷帥、氣場全開的學長 Sky，一邊是溫柔體貼、積極主動的犬系暖男「小蟹」，兩位截然不同的魅力讓人難以選擇，也讓不少觀眾討論究竟該為誰站隊。

電影版聚焦青春曖昧三角戀 于常祐飾暖男「小蟹」展開溫柔追求讓網友直呼「太難抉擇」。（圖／原創娛樂 提供）

相較於影集版本，《愛的戀習生》電影版在敘事上更為集中，將焦點放在角色的情感選擇與個人成長，特別著墨於三角戀所帶來的曖昧、競逐與拉扯。當愛情與夢想同時站在人生的十字路口，心動不再只是感覺，而是一道必須正面面對的選擇題。Gorn將於1月8日參加特別場放映活動，與許紫柔、于常祐、ANITA、babyMINT粼粼、夏菈等高人氣 KOL 演員久違合體，回應觀眾的熱情支持。

電影以培養新世代偶像的 K-DOL 學院為背景，刻畫一群渴望成為明日之星的學生，在舞台與人氣的競逐中，面對友情、愛情與自我定位的考驗。當「人氣」成為衡量價值的標準，夢想與現實之間的選擇也隨之浮現。電影及影人來台活動消息，請持續關注「愛的戀習生」Instagram粉絲專頁。

更多三立新聞網報導

阿信跌落舞台「仍致謝未到成員」！朱孝天私下竟冷回 訊息曝光陸網怒了

從新聞現場走向世界！三立ESG無國界計畫 「主播齊捐鞋」把愛送到非洲

《冠軍之路》藏洋蔥！首映會「頻傳啜泣聲」 觀眾全夢回12強冠軍賽

《阿凡達：火與燼》上映5天全台票房破億！導演曝幕後關鍵：細節是靈魂

